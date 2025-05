Mussolini, processo alla storia. Riccione revoca la cittadinanza: "Il Duce non merita questo onore"

Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Riccione. Lo ha deciso il consiglio comunale martedì sera. Sono trascorsi 102 anni da quel 4 novembre del 1923, quando il consiglio comunale deliberò il riconoscimento a Mussolini e ad Aldo Oviglio, ministro del governo fascista. Oltre un secolo di storia durante il quale quella onorificenza è rimasta sempre lì, senza che scoppiassero casi o polemiche. Anzi, la sinistra tra gli anni Novanta e i primi Duemila si scontrò sul recupero di Villa Mussolini, decidendo infine di farne un luogo di cultura senza cambiarne il nome, proprio perché era parte della storia della città. Poi è arrivata nelle settimane scorse la richiesta dell’Anpi all’attuale amministrazione che ha messo in discussione la cittadinanza e la sindaca Angelini ha portato la pratica in aula.

Villa Mussolini è storia da salvaguardare, la cittadinanza no. La tesi sostenuta dal Pd e dalla amministrazione si fonda su un principio: "La revoca non vuole cancellare la storia – spiegano dal municipio -, ma intende restituire dignità e coerenza a un riconoscimento che, per la sua natura, dovrebbe essere riservato a personalità che abbiano dato lustro alla città e si siano distinte per valori umanitari, civili e democratici". Nonostante i malumori nelle liste civiche della coalizione, il Pd, grande sostenitore della revoca, ha trovato i numeri per far passare la pratica, sfoggiando in consiglio la maglietta ‘Viva l’Italia antifascista’. Uno slogan citato al termine di ogni intervento dei consiglieri del partito. Con il Pd, a favore della revoca anche la sindaca Angelini, Riccione Coraggiosa e il consigliere di opposizione Gianluca Vannucci.

Nel centrodestra si sono raccolti i pareri contrari, mentre le civiche di maggioranza o erano assenti o si sono astenute. Lazzaro Righetti di 2030, ha precisato che "quando si parla di Mussolini non ci si possono permettere ambiguità, visto che è stato un dittatore e ha guidato un regime responsabile di crimini contro la libertà e la dignità di milioni di persone". Tuttavia "pur capendo le motivazioni simboliche e morali, quella cittadinanza è fatto storico e come tale va compreso". Dunque "la storia non si corregge ma si studia, ed essere antifascista oggi è un esercizio quotidiano". I consiglieri di 2030 si sono astenuti. Mentre Stefano Paolini di Fratelli d’Italia ha votato contro. "Il fascismo è un periodo storico che non si può cancellare, facciamolo studiare. Sono passati 102 anni e ancora pensate a Benito Mussolini. La storia va tramandata. Chi la studia deciderà da che parte vuole stare. Ma non si cancella. Ci sono lati positivi e lati negativi quel periodo storico per l’Italia. Voi avete paura della storia. Se oggi revocate la cittadinanza a Mussolini è perché c’è un governo di centrodestra". Ma il Partito democratico tira dritto: "Per noi è fondamentale questo atto per l’onore e dignità del nostro Comune", ha detto la consigliera Chiara Angelini, citando le vittime del fascismo.

"Conoscere è necessario, Benito Mussolini e il suo regime si sono è macchiati di crimini efferati. Revocare la cittadinanza onoraria non significa dimenticare il passato, ma riaffermare i valori democratici e antifascisti che sono alla base della nostra comunità. Si tratta di un atto di coraggio civile".

Andrea Oliva