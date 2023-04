Mutoid in pista Per i bimbi c’è Geronimo Stilton

Per Pasquetta a Riccione arriverà anche Geronimo Stilton, tra i personaggi più amati dai bambini. Dalle 16 nel Giardino sul mare il protagonista della popolare serie di libri per ragazzi, ambientati a Topazia in mezzo all’Oceano Rattico Meridionale, racconterà le più belle città italiane descritte nel libro Mille meraviglie. Il topo-giornalista sarà presente in carne e ossa per firmare copie e posare per foto con i fan. è una delle ’chicche’ del cartellone di Pasqua a Riccione, che dal concerto di domani con Beppe Carletti andrà avanti tra una miriade di eventi, mostre e spettacoli all’insegna di bellezza e cultura, musica e benessere, sport e rigenerazione. Il tutto avverrà nella cornice di bioallestimenti che dalla passeggiata tra i 101 ulivi green conducono al Giardino sul mare e a Villa Lodi Fe, dove dall’8 al 10 si terrà Lo Smanèt nella speciale edizione di Viva la vida, improntata su arte e cultura. Faranno la loro parte anche i privati: in collina ecco il parco Oltremare e la discoteca Cocoricò, che nel weekend ospiterà la Mutonia Easter Experience con i Mutoid; al mare il Samsara, il Flamingo e altri locali proporranno singolari aperitivi. Per la sindaca Daniela Angelini "Riccione si farà trovare pronta, accogliente e divertente. Con questo weekend diamo il via alla stagione turistica. Siamo molto ottimisti, perché dagli operatori arrivano segnali molto incoraggianti anche per gli altri ponti primaverili e l’estate".

ni.co.