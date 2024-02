Mutui e rimborsi sugli interessi: "Tanti hanno già fatto richiesta"

Sono decine i riminesi che andranno a chiedere alla propria banca il rimborso per gli interessi pagati in passato. Da quando Federconsumatori ha fatto presente le possibilità che si aprono con la storica ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso dicembre, molti cittadini si sono fatti avanti per avere informazioni. Almeno un centinaio quelli che si sono rivolti all’associazione dei consumatori. Tra questi, molti hanno già deciso di avviare la procedura per chiedere il rimborso al proprio istituto di credito dopo avere partecipato lunedì sera alla riunione convocata da Federconsumatori. L’ordinanza del 13 dicembre scorso della Corte di Cassazione ha affermato che sono nulli i tassi di interesse che le banche hanno applicato ai mutui, ai finanziamenti o ai leasing indicizzati al tasso Euribor. Il pronunciamento arrivava dopo anni di battaglie in tribunale. Le prime cause avanzate da consumatori nei confronti di alcuni istituti di credito in Europa, avevano portato a uno storico pronunciamento nel 2013 che sanciva come l’indice Euribor applicato da sette istituti non fosse corretto. Si parlava, ricorda Federconsumatori "di un accordo manipolativo della concorrenza da parte di un certo numero di istituti bancari come accertato dalla Commissione Antitrust Europea". Ma la portata dell’ordinanza della Cassazione è importante perché stabilisce che può chiedere il rimborso non solo da parte di chi aveva mutui con gli istituti contestati, ma anche chi si è visto applicare l’indice Euribor dalla propria banca. "Tutti i cittadini che, tra fine settembre 2005 e fine maggio 2008, erano titolari di mutui finanziamenti o leasing a tasso variabile, possono richiedere la rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti". L’associazione ha stimato che su un mutuo di 100mila euro per 15 anni, acceso nel 2005, il valore degli interessi rimborsabili è di circa 7mila euro.

Andrea Oliva