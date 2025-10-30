Mutui, età media dei richiedenti di oltre 40 anni

Mutui: Rimini è la città emiliano-romagnola con l’età media dei richiedenti più alta: 40,3 anni. Lo rilevano i dati dell’osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2025, secondo cui le province di Rimini e Ferrara primeggiano in questa classifica (entrambe con 40,3 anni). In quella di Forlì-Cesena, invece, la durata dei mutui è la più lunga dell’intera regione, con un dato medio di 25 anni e 7 mesi, mentre a Ferrara si registrano i più brevi: 24 anni e 2 mesi in media. Rimini si pone nel mezzo con 25 anni, gli stessi di Ravenna, Piacenza e Modena.

Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno, Bologna risulta la provincia con il dato più alto, in media 158.879 euro, mentre Ferrara è il fanalino di coda della regione con 119.638 euro. E Rimini? In questa classifica è seconda alle spalle di Bologna, con un importo medio richiesto di 148.579 euro. Infine, nel 2025 Bologna si conferma in cima alla classifica anche per quanto riguarda il valore degli immobili, con una media di 251.331 euro, mentre in fondo alla classifica c’è ancora Ferrara con 178.355 euro. Anche in questo caso Rimini è seconda, con 237.544 euro.

Ma come sta andando il mercato dei mutui? Dopo l’inversione di rotta per il mercato dei mutui avvenuta a maggio, con i finanziamenti a tasso variabile che sono tornati ad essere più convenienti di quelli a tasso fisso, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è gradualmente aperta nei mesi scorsi a favore del tasso indicizzato. "Lo stop ai tagli da parte della Bce a partire dalla riunione di luglio ha portato a una stabilizzazione dei tassi sui mutui a tasso variabile – spiega Matteo Favaro di MutuiOnline.it – con quelli a tasso fisso che hanno subito un leggero rialzo causato dall’instabilità geopolitica. Rientrata per il momento la minaccia dei dazi, anche questa tipologia di finanziamenti sembra essersi stabilizzata da agosto in avanti, attestandosi su un tasso medio storicamente più che accettabile. Il momento è dunque ancora favorevole per chi vuole bloccare la rata, mentre per ora il risparmio garantito dal variabile sembra essere troppo piccolo per giustificare il rischio dovuto alle fluttuazioni del mercato".