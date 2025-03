Mv Agusta, il governo incontra azienda e sindacati: "La priorità assoluta è la tutela dei lavoratori"

Al tavolo i rappresentanti di governo, quelli dei sindacati e degli Industriali e un rappresentante della società centro stile Mv Agusta di Valdragone, dopo la comunicazione relativa al trasferimento dell’azienda dal Titano a Varese. "Pur comprendendo le dinamiche aziendali – dicono dalle segreterie di Stato al Lavoro, all’Industria e alle Finanze presenti all’incontro – che hanno portato a questa decisione, siamo pienamente consapevoli del valore storico e strategico di Mv Agusta per il tessuto economico e sociale del Paese. Abbiamo ascoltato con la massima attenzione le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori, prendendo atto della scelta aziendale di procedere con un trasferimento di attività.

La transizione industriale in atto, dettata da dinamiche globali complesse e dalla riorganizzazione a livello europeo del gruppo di riferimento, impone talvolta scelte difficili per le aziende". Da qui l’impegno, comunque, "a mettere in campo ogni strumento disponibile per accompagnare i lavoratori del centro stile Mv Agusta in questa fase di cambiamento. L’obiettivo primario è quello di salvaguardare l’occupazione attraverso percorsi di riqualificazione e ricollocazione delle elevate competenze presenti sul territorio, valorizzandole anche in risposta alle richieste di figure professionali specializzate provenienti da altre imprese". "La priorità assoluta – dice il Segretario Bevitori (foto) – è la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie di fronte a questa nuova situazione".