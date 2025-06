Myers show asta record e tornei in Riviera

È di 26.650 euro il raccolto finale dell’asta di beneficenza "Special Memories", organizzata da Carlton Myers al Grand Hotel nell’ambito di SandRimini. Intanto, al Parco del Mare, entra nel vivo la competizione per i tornei tre contro tre di basket, per quello di beach volley e per quello di padel. "Il tema di questa serata è l’amicizia – ha detto Myers -. Ho invitato qui al Grand Hotel tanti amici per cui nutro affetto e stima e che rispetto molto e, sia il "SandRimini" giunto alla terza edizione, sia questo charity event, nascono da un amico che purtroppo non c’è più e cui volevo molto bene, Sandro Bucchi. Avevamo in comune l’amore per lo sport, se ho fatto qualcosa di buono nel basket è anche merito suo e mi manca molto". Davvero di gran livello i pezzi messi all’asta, veri e propri attrezzi del mestiere di leggende dello sport. La volata per l’oggetto più costoso è stata vinta dalla racchetta di Djokovic, che ha prevalso per soli 300 euro su quella di Sinner (5500 a 5200). In mezzo, la maglia della Virtus Bologna versione Buckler appartenuta a Danilovic, che ha rialzato in prima persona, in duello con Myers, per le prime fasi dell’asta. Coi due, presente al tavolo anche Gianluca Basile, per un terzetto che ha scritto pagine importanti del basket bolognese e italiano. A 2000 euro le maglie di Ruben Douglas e Alessandro Del Piero, poi a scendere i cimeli di Nikola Jokic, Giorgio Chiellini, Valentino Rossi, Manu Ginobili, Myriam Sylla, Gianmarco Tamberi e Ivan Zaytsev. Il ricavato andrà a sostenere Oltre la Ricerca e Arop. Oltre ai dodici pezzi unici che sono stati aggiudicati agli offerenti, da segnalare le tre teche che accoglievano, per l’ammirazione di tutti i presenti, le maglie originali di Michael Jordan, Magic Johnson e Kobe Bryant. Al campetto, intanto, si gioca e la giornata di ieri ha mostrato un livello tecnico decisamente elevato per quanto riguarda il torneo tre contro tre. Non solo una sfida tra amici ma tanta competizione e giocatori di ottima qualità. Oggi gran finale del SandRimini coi tornei minibasket e under 13 dalle 10, mentre nel pomeriggio spazio al torneo open alle 18. Al Sun Padel è invece il gran giorno del torneo maschile a 40 coppie: dalle 9 alle 13 andranno in scena i gironi, poi dalle 17.30 alle 22.30 ecco le fasi finali e la finalissima. Al Bagno 26 si concluderà invece il torneo internazionale di beach volley femminile: fra le 9.30 e le 13.30 si disputeranno i quarti di finale e le semifinali, mentre la finalissima è in programma alle 16.