MyO, un anno da record. Innovazione e sostenibilità per un futuro ambizioso

L’azienda MyO di Torriana chiude il 2024 con numeri da record: 120 milioni di euro di fatturato e un margine operativo lordo di 6,4 milioni. Ma l’obiettivo è ancora più ambizioso: raggiungere i 10 milioni entro il 2025. Un nuovo tassello si aggiunge così alla continua crescita dell’azienda guidata da Simona e Marco Bianchini, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi essenziali per il business, dall’arredo alla cancelleria, dai dispositivi di sicurezza alla pulizia professionale, fino a soluzioni personalizzate e tecnologie digitali per privati e pubbliche amministrazioni.

MyO ha segnato una crescita impressionante: +85% rispetto al 2017, quando il fatturato era di 65 milioni. Questo progresso è stato supportato da un’accorta strategia di acquisizioni, tra cui BM Service di Bologna nel 2022 e, più recentemente, Kratos di Coriano e Stylgrafix di Firenze nel 2023.

Dal quartier generale di Torriana, dove l’azienda gestisce oltre 30.000 referenze suddivise in dieci famiglie merceologiche, partono ogni giorno 7.000 righe d’ordine per clienti in tutta Italia. MyO è tra i leader del settore, affiancata da due multinazionali francesi, con un forte impegno a rifornirsi attraverso una filiera di fornitori rigorosamente Made in Italy.

L’organico di MyO conta 227 dipendenti e una rete di 460 consulenti d’impresa, equamente suddivisi tra uomini e donne, che servono quotidianamente oltre 50.000 clienti su tutto il territorio nazionale. Il 75% di questi sono aziende private, ma cresce il peso della pubblica amministrazione, che oggi rappresenta un terzo della clientela.

Dopo il successo del portale Formula, utilizzato da più di 4.000 comuni italiani, MyO lancia Minerva, una piattaforma innovativa dedicata alla formazione obbligatoria per i dipendenti comunali. Il software permette una gestione semplificata e digitale di concorsi pubblici, garantendo selezioni rapide e sicure.

Nel percorso di MyO si riflette anche la capacità di trasformare le difficoltà in nuove opportunità. L’azienda nasce dall’eredità della storica Karnak, fondata 60 anni fa da Ernesto Bianchini. Dopo la crisi che nel 2012 portò il fatturato da 160 milioni al rischio di fallimento, i figli Simona e Marco hanno saputo rilanciare l’azienda fino a riportarla ai vertici del mercato.

L’identità aziendale, i risultati economici e le nuove strategie saranno al centro dell’evento Diamo forma al tuo business, che si terrà il 12 e 13 febbraio al Palacongressi di Rimini. Un migliaio di persone parteciperanno a questa due giorni ricca di incontri e aggiornamenti, con un focus su temi cruciali come digital marketing, intelligenza artificiale, empowerment femminile e well-being aziendale. In occasione della convention, MyO presenterà un innovativo progetto di sostenibilità: il ‘cut off’ anticipato alle 15.30 per concentrare le attività più energivore nelle ore di massima produzione dell’impianto fotovoltaico aziendale, che genera oltre 600.000 kWh l’anno.

Tra i relatori dell’evento figurano esperti di European House Ambrosetti, rappresentanti del comitato imprenditoria femminile di Confindustria Romagna e specialisti di Meta per approfondire le implicazioni aziendali dell’intelligenza artificiale. MyO non dimentica il proprio impegno nel sociale. L’azienda sostiene numerosi progetti di Cittadinanza Attiva, con un focus particolare su Riruta, quartiere degradato di Nairobi. Durante la convention di Rimini partirà una raccolta fondi che MyO raddoppierà, contribuendo a iniziative concrete a favore delle comunità più vulnerabili.