Mystfest 2023, Samuele Bersani riceve il Premio "Andrea G. Pinketts" e premiati i vincitori del 50esimo Gran Giallo

Saranno premiati stasera alle 21 in piazza I° Maggio, nell’ambito del Mystfest, i vincitori del 50esimo Gran Giallo città di Cattolica 2023. Per l’occasione Samuele Bersani riceverà il Premio "Andrea G. Pinketts", istituito nel 2019 in onore di Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti, pluripremiato scrittore, giornalista investigativo, "penna anarchica e acrobata", nonché membro storico della giuria del concorso. A Bersani l’ambito riconoscimento andrà come artista che "ha fatto della ricerca nella scrittura la sua cifra stilistica, con una sensibilità e uno sguardo che trasformano i suoi testi in vere e proprie sceneggiature dove i dettagli, la scelta delle parole, le immagini evocate sono dense di suggestioni, tra il surreale e la poesia".

Nelle scorse edizioni erano stati premiati Joe R. Lansdale, Morgan, La Scugnizzeria e Cecilia Scerbanenco (2022). La somma del premio, offerto da Sgr Per La Cultura, sarà devoluta per intero alla raccolta fondi pro alluvionati dell’Emilia-Romagna. Per l’occasione il cantautore cattolichino dialogherà con Linus, direttore editoriale di Radio Deejay, Radio Capital e m2o. In quanto al Gran Giallo città di Cattolica 2023, la giuria conferirà il premio a uno degli autori dei 209 racconti in gara. A consegnarlo saranno Carlo Lucarelli, Barbara Baraldi e Franco Forte con Vittorio Giardino, autore dell’immagine del MystFest 2023, e Loriano Macchiavelli, scrittore di fama internazionale.

Il racconto vincitore sarà pubblicato nella collana I Gialli Mondadori. In serata verranno assegnati anche il Premio Alberto Tedeschi, nato nel 1980 in omaggio al primo direttore de Il Giallo Mondadori (1908 – 16 maggio 1979), e il Premio Alan D. Altieri, che si tiene dal 2018 su iniziativa della casa editrice Mondadori per ricordare lo scrittore, traduttore e sceneggiatore Sergio Altieri (25 giugno 1952 – 16 giugno 2017). La serata si concluderà alle 23,30 con la rassegna Visioni notturne che al Salone Snaporaz proporrà l’anteprima nazionale in versione 4k del capolavoro di Dario Argento Profondo rosso. Dalle 18 alle 24 in piazza 1° Maggio Poste italiane e Comune celebreranno i 50 anni del Mystfest.

Nives Concolino