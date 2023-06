MystFest, Cattolica si tinge di giallo

Al via il countdown per l’apertura del MystFest, che dal 26 giugno al 2 luglio celebra cinquant’anni di giallo a Cattolica. Nella Regina tutto si tinge di questo colore, dalle piazze ai viali, dal lungomare ai ristoranti fino alle vetrine dei negozi.

Restano pochi giorni per partecipare al concorso Giallo in città, dedicato agli allestimenti più belli e ai menù a tema. Termine ultimo è il 15 giugno. Riservato agli imprenditori, titolari di hotel, bar, ristoranti, negozi, gelaterie, edicole e librerie, il concorso scatena fantasia e creatività sui temi del giallo, del noir e del mistero per creare allestimenti e menù ad hoc. Per arricchire la scena l’amministrazione comunale consegnerà una vetrofania dedicata e metterà a disposizione libri gialli e gadget del festival a tutti i partecipanti. Le migliori idee delle due categorie, vetrine in giallo e menù in giallo, saranno selezionate da una commissione e premiate in piazza 1° maggio, nella serata d’inaugurazione il 26 giugno. Per la valutazione si terrà conto di alcuni criteri, in primis creatività e originalità della composizione, inserimento nel contesto urbano, impatto visivo, qualità dei materiali o dei prodotti utilizzati. I progetti in gara saranno pubblicati sui social del MystFest con la condivisione di foto, video e reel.

Da qui l’invito ai concorrenti (info allo 0541966778) di taggare già da ora sul proprio profilo l’account @MystFest e a utilizzare gli hashtag #MystFest2023 #Gialloincitta #GranGiallo50.

ni. co.