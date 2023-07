"MystFest non porta turisti Meglio organizzare fiere"

Più fiere promozionali, anche oltre confine, e meno eventi di intrattenimento e sul territorio, tra cui pure un ridimensionamento del MystFest. Altri operatori e categorie sostengono la linea dell’associazione albergatori e chiedono maggiori investimenti su promozione e fiere, ma meno spese in una certa direzione. Così in discussione ci finisce ancora la settimana del giallo. E continua la polemica dell’estate cattolichina. "Credo che si debba tornare a ragionare sulle risorse della tassa di soggiorno che porta 1 milione e mezzo di euro di media ogni anno nelle casse di Palazzo Mancini – ribadisce Giovanni Ruggeri, segretario di Confartigianato – perché non possiamo permetterci più elevate spese di un certo tipo per una settimana di eventi come il MystFest, che vanno bene per chi già si trova a Cattolica in vacanza ma non producono grandi arrivi ed incoming turistico. Dobbiamo rispondere alla crisi rilanciando la nostra immagine ed il nostro prodotto con più fiere nazionali ed internazionali, con una promozione mirata ed una strategia che rilanci Cattolica nelle grandi città. Penso anche che sarebbe bene allestire promozione e stand nei grandi centri commerciali del Nord. Purtroppo molti eventi di giugno di quest’anno vanno bene come intrattenimento, per turisti che già hanno scelto Cattolica, ma serve altro. Serve una promozione che porti gente in riviera….". Giugno intanto ha fatto segnare cali decisi nelle presenze. "Il MystFest resta una manifestazione di alto livello – commenta Giuseppe Barbieri, presidente Adac – ma va ridimensionato anche alla luce di una strategia promozionale che deve pensare meno all’intrattenimento e maggiormente all’incoming turistico. Le risorse a bilancio devono andare in questa direzione, compresa la tassa di soggiorno. Dobbiamo ragionare sui trasporti, sulla promozione dei viaggi in treno, sulle fiere in grado di richiamare il turismo straniero. Poi ben vengano anche eventi come il MystFest, ma le risorse devono essere utilizzate in una determinato settore".

Luca Pizzagalli