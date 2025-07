Mystfest sotto tiro, la difesa del Pd

Caso Mystfest, scende in campo il Pd dopo gli attacchi delle minoranze e la replica dell’amministrazione comunale che ha ribadito di credere nell’evento, anzi di voler investirci di più. "Cattolica ha bisogno di eventi culturali che non siano solamente di intrattenimento ma che abbiano il coraggio di stimolare la riflessione di ognuno di noi su ciò che giornalmente ci circonda _ ribadisce Ivan Ierardi, segretario Pd di Cattolica _ Siamo d’accordo con la volontà di continuare ad investire in eventi culturali come il MystFest, così come ribadito dall’ amministrazione comunale che ha avuto il merito di riportare questo appuntamento annuale ad alti livelli". Proprio di fronte all’attacco della Lega che, attraverso il consigliere Marco Cecchini aveva ribadito che si era speso troppo per l’edizione 2025, l’amministrazione comunale ha replicato che, invece, ci crede.

Ora è il Pd a intervenire blindando l’iniziativa: "Si è conclusa un’altra bellissima edizione del MystFest _ ribadisce Ivan Ierardi, il segretario di Cattolica _ e la manifestazione di quest’anno ha saputo intrecciare al classico tema del romanzo giallo altri importanti argomenti di attualità come la sensibilizzazione sul femminicidio e sulla violenza di genere e sulle condizioni della popolazione palestinese. Sintomi di discriminazione strutturale di cui la nostra società rischia di essere compartecipe se rimane indifferente. Dall’inizio del 2025 sono già 40 i femminicidi accertati, a cui si aggiungono almeno 29 tentati femminicidi e altri casi drammatici. A Gaza, invece, continua il massacro di civili da parte del governo Netanyahu. Trattare argomenti come questi vuol dire divulgare dati e informazioni che permettono di comprendere meglio la realtà, di far maturare una coscienza critica in ognuno di noi e di creare un’opinione pubblica consapevole. Questo è, a nostro giudizio, il ruolo che deve avere la Cultura, con la c maiuscola. Obiettivo centrato in pieno dal MystFest di quest’anno, come dimostra il gran numero di persone che vi hanno partecipato".

Un tema, quello delle manifestazioni, non solo del Mystfest, che certamente sta a cuore anche agli operatori turistici che hanno rimarcato la crisi del mercato turistico specie nel mese di giugno. Un tema sul quale certamente si tornerà a discutere a fine stagione dentro e fuori Palazzo Mancini.

Luca Pizzagalli