Nadia Urbinati Una donna, una storia

Domani torna "Ogni donna una storia", la rassegna organizzata da Casa delle Donne e Rete Donne Rimini per indagare l’universo femminile. A tenere a battesimo il nuovo ciclo di incontri sarà Nadia Urbinati (foto); la docente e politologa si racconterà e dialogherà insieme alla giornalista Annamaria Gradara, a partire dalle ore 18.30 al lapidario del Museo della città, in via Tonini (in caso di maltempo l’incontro si sposterà all’interno, nella sala degli Arazzi).

Giovedì 31 agosto, sempre alle ore 18.30, nel lapidario del Museo della città, sarà invece Alberta Ferretti a raccontare la sua straordinaria storia di donna, stilista e imprenditrice.

Gli incontri proseguiranno poi a settembre, con date e luoghi in via di definizione, con alcune importanti figure istituzionali della nostra città.

"Una rassegna – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere - che si sta sempre più strutturando, con la sua peculiarità, nello scenario cittadino. Il format, nella sua semplicità, permette di conoscere storie e confrontarsi con vite di donne che, a partire proprio dalle radici nella nostra comunità, hanno conquistato il mondo con il loro impegno, determinazione, intelligenza e creatività. Nadia Urbinati e Alberta Ferretti, nella loro diversità, rappresentano la punta di un giacimento di energie femminili che vogliamo sempre più valorizzare e fare emergere, anche grazie all’esempio con queste straordinarie esperienze lavorative e di vita. Le ringrazio per il grande entusiasmo e la disponibilità con cui hanno da subito accettato il nostro invito, dando rilevanza e prestigio ad un programma che non si fermerà in estate, ma proseguirà anche a settembre e nei mesi successivi".