Napoli, la Riviera e il successo di ‘Caracas’. D’Amore: "Gomorra mi ha cambiato la vita"

Marco D’Amore, apprezzato attore, regista e sceneggiatore, che vede il suo volto legato soprattutto al Ciro Di Marzio di Gomorra, stasera alle 20,15 sarà al CinePalace Giometti di Riccione per presentare Caracas, film che per la terza volta lo vede anche dietro la macchina da presa.

Caracas è tra i primi sei film del box office, un successo?

"Nonostante i risultati del cinema in generale non siano eccellenti, fortunatamente noi ci stiamo difendendo molto bene".

Da cosa parte la nuova pellicola?

"Da un grande romanzo, Napoli ferrovia di Ermanno Rea. È il racconto di un’amicizia paradossale tra due esseri umani agli antipodi che fanno un percorso di avvicinamento. Alla cronaca della loro vicenda si aggiunge il processo immaginifico e visionario dell’autore che, mentre vive quest’esperienza, costruisce la sua storia".

Nel cast con lei c’è pure Toni Servillo, i ruoli tra voi si sono invertiti?

"Direi di sì, soprattutto se si considera che 25 anni fa a diciotto anni ho debuttato nella sua compagnia e poi ho condiviso con lui non solo tantissimi anni di palcoscenico, ma anche il mio debutto di protagonista al cinema con Una vita tranquilla in cui Toni faceva mio padre. Quest’inversione di ruoli è stata un bello scherzo della vita, oltre che della professione".

Che rapporto ha con Servillo?

"Di grande stima reciproca, consolidata nel tempo e che oggi mi fa dire che siamo soprattutto amici. Da parte mia c’è un rapporto di ammirazione per la persona che considero essere il mio maestro, rispetto al quale nel tempo ho conservato un certo pudore come forse si dovrebbe fare sempre nei confronti dei miti e dei maestri".

Caracas è già un successo, ma è Gomorra ad aver segnato il suo giro di boa?

"È stata un’esperienza fondante della mia carriera, perché ha dato una svolta, mi ha permesso di mostrarmi a un larghissimo pubblico e agli addetti ai lavori. È stata un’esperienza unica e totale all’interno della quale sono riuscito a debuttare alla regia prima nella serie, poi a scrivere il mio primo film e quindi a debuttare al cinema. È bello essere riusciti a fare qualcosa che rimane nel cuore della gente così com’è altrettanto affascinante lanciare a loro la sfida di farsi seguire in altri ambiti e in altri progetti".

Cos’altro prepara?

"Il 4 di aprile tornerò sul set del film Vesuvio della regista francese Cècile Allegra. Sarà una storia di delicatezza e fragilità. Le riprese finiranno a maggio".

Nel suo Dna c’è la passione di suo nonno?

"La biologia fa la sua parte nella formazione e nelle scelte di ogni essere umano. A me piace immaginare che un po’ del sangue di mio nonno materno, Ciro Capezzone, scorra nelle mie vene e che in qualche modo abbia influenzato le mie scelte".

Cosa desidera per il suo futuro?

"Mi auguro di continuare a essere libero, di onorare le mie scelte e di farlo con le persone con le quali sto costruendo il presente. Spero soprattutto di affascinare sempre il pubblico attraverso il linguaggio che uso, ma soprattutto di emozionarlo per le storie che racconto sullo schermo".

Il suo rapporto con la nostra riviera parte da lontano.

"Ho vissuto due anni e mezzo in Emilia-Romagna. Appena mi sono diplomato attore per fortuna sono stato scritturato dalla compagnia ‘Le belle bandiere’ che faceva base a Ravenna e ho recitato in tutta la regione. Qua mi sono totalmente innamorato delle persone che mi hanno accolto e del gusto che c’è per il teatro, ma soprattutto della generosità che contraddistingue questa regione".

Nives Concolino