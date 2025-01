Nasce a Mondaino l’associazione per promuovere la valle del Tavollo

È nata nei giorni scorsi l’associazione Turistica di Mondaino e del Torrente Tavollo, grazie ad una ventina di operatori della zona (artigiani, commercianti, ristoratori) che si sono uniti per rilanciare l’entroterra ed in particolare la valle naturalistica del torrente Tavollo, che proprio a Mondaino ha la sua sorgente ed arriva a valle sfociando nell’Adriatico a Cattolica, nel principale porto della Regina.

"E’ ora che si intervenga con decisione anche sul bacino fluviale del Tavollo – conferma Paolo Saioni, presidente della nuova associazione – che può essere recuperato ad escursioni naturalistiche e turistiche da monte a valle e ritorno. Vorrei ricordare come tale fiume ha un percorso che attraversa la Valconca ed ha un interesse ancora molto importante, per non parlare poi anche di un lago artificiale sempre sul Tavollo, destinato alla pesca proprio nel territorio di Mondaino ma non solo questo. La nostra associazione crede fortemente nello sviluppo socio-economico del territorio ed in particolare della Valconca e di Mondaino con le sue bellezze e le sue particolarità".

Poi uno stoccata alla politica locale e sovracomunale: "Del nostro bellissimo entroterra se ne parla solo in occasione degli eventi estivi e quando ci sono le elezioni – conclude Saioni – e questo non può essere giusto, c’è una vitalità socio-economica molto importante che chiede più attenzione, investimenti, sostegno".

lu.pi.