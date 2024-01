Nasce il comitato di via Piemonte : "Uniti per la sicurezza dell’area"

A Riccione è nato il comitato del polo produttivo di via Piemonte. A costituirlo, per far fronte comune su tanti temi, da quelli urbanistici alla sicurezza, sono stati i titolari di 65 aziende, in rappresentanza di circa 90 lotti (il 70 per cento) sui 138 presenti nell’area nord di Riccione. A guidare l’associazione di imprese non uno ma tre presidenti, ciascuno in rappresentanza delle diverse tipologie di attività produttive presenti nell’area: Marco Cosmi dell’omonima officina, Mauro Renzi di Aikom Technology e Omar Venerandi della serigrafia Venerandi. Al loro fianco Alessandro Sensi di Riccione infissi. Nei giorni scorsi atto costitutivo, statuto ed elenco dei soggetti aderenti al comitato sono stati consegnati e protocollati in municipio.

"Il comitato nato per avere un referente unico soprattutto nei rapporti con il Comune e gli altri enti e istituzioni", dicono i presidenti. Uno dei temi cari all’associazione è la sicurezza. Gli imprenditori dell’area già si avvalgono di vigilanza privata, ognuno per la propria attività, e adesso potranno insieme migliorare e potenziare i controlli. C’è poi la volontà di chiedere al Comune più controlli della polizia locale e nuove telecamere, anche per contrastare il fenomeno delle corse clandestine degli ultimi anni. Un altro obiettivo è rendere l’area maggiormente visibile. Il comitato servirà agli operatori a presentarsi ai vari tavoli decisionali in modo compatto e non individuale. Inoltre sarà anche rivista la regolamentazione di tutta l’area, che negli anni è stata derogata. All’inizio limitata alle attività insalubri ed edili, con la crisi di questi ultimi, su richiesta delle associazione di categoria, era stata ampliata ad altre tipologie produttive. In attesa di partire con le prime azioni, il comitato in settimana verrà presentato ufficialmente anche alle associazioni di categoria.

Nives Concolino