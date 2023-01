Nasce il Geoparco per attrarre turisti e studenti E il dopolavoro dei minatori diventerà un ostello

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini di recente l’ha definita "una delle zone più belle della nostra regione". Un giudizio che non s’è fermato alle parole ma è supportato dai fatti. Ovvero: 13 milioni di euro per 10 comuni coinvolti in ’Paesaggi da vivere’, accordo di programma per l’alta Valmarecchia che interessa i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Di questo ’Paesaggio’, Novafeltria è una delle cartoline più importanti. Oltre al centro per la ricerca e lo studio di funghi medicinali ed erbe officinali, Novafeltria ha in animo di allestire "un Geoparco per valorizzare il patrimonio sotterraneo della zona", prosegue Bonaccini. Con l’intento di recuperare e promuovere la geologia del territorio, il Geoparco sarà incentrato su quello che resta della ex miniera di Perticara. Dal vecchio dopolavoro dei minatori poi verrà creato un ostello, oltre a recuperare i forni dove veniva sciolto lo zolfo. Saranno anche attivati laboratori didattici per le scuole. Scuole che sono attualmente tra i maggiori fruitori del museo Sulphur di Perticara, che conta diverse migliaia di visitatori l’anno. Ma c’è un altro progetto ambizioso made in Novafeltria, con l’obiettivo di promuovere il turismo. Già perché, nonostante le attività e gli impegni per la promozione, da un decennio i pernottamenti dei turisti nell’entroterra di Rimini sono fermi a 150mila circa all’anno. Nell’intento il progetto dovrebbe coinvolgere tutti i comuni, e prevede la realizzazione di una ’Valle Avventura’, dove promuovere visite naturalistiche e nuovi sentieri.