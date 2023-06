Nasce il grande parco del ciclismo "Sarà un impianto unico in Italia"

Santarcangelo diventerà la città del ciclismo grazie a Giuseppe Berardi. Il sogno per anni cullato dal fondatore ed ex patron di Scrigno presto sarà realtà. Lì dove un tempo sorgeva una cava a Sant’Ermete (vicino a Scrigno), Berardi con la sua fondazione realizzerà un grande circuito dedicato al ciclismo. Il progetto è stato depositato agli uffici comunali e, pochi giorni fa, è iniziato l’iter per la valutazione e l’approvazione. "Sarà una grande sfida e un importante investimento dal punto di vista economico. Quello che andremo a realizzare – dice Berardi – sarà qualcosa di unico in Italia per il ciclismo". E non solo: nel ’suo’ parco ci sarà spazio anche per campi da padel (coperti) e per uno polivalente (per basket, pallavolo, tennis). Il parco si svilupperà in un area di 22 ettari, dove sorgerà anche una palazzina che ospiterà un’accademia sportiva e poi spogliatoi, magazzini, punti di ristoro. Previsti anche 500 parcheggi e 5mila metri quadrati di verde. Ma la parte principale sarà quella riservata al nuovo ciclodromo, con ben 5 circuiti: il più grande sarà lungo 2,2 km. Berardi e la sua fondazione sono intenzionati, in futuro, ad ampliare il parco con ulteriori campi da padel, circuito per le bmx e percorsi per le mountain bike. L’investimento sarà di diversi milioni di euro.

Il progetto è al vaglio degli enti competenti, in primis il Comune di Santarcangelo (per approvarlo servirà una variante urbanistica). La volontà dell’amministrazione è di fare presto, e bene. "Il progetto del cavalier Berardi sarà di portata storica per lo sport del nostro territorio – sottolinea l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti – Berardi, uomo e imprenditore illuminato, amante della bici (Scrigno fu lo sponsor di una squadra professionistica negli anni ’90, ndr) e grande sognatore, darà vita a un impianto unico in italia. Qui abbiamo gare di professionisti e squadre di ogni genere. E quando il parco di Berardi vedrà la luce, Santarcangelo sarà un ’faro’ per il mondo del ciclismo". Il procedimento autorizzativo è appena iniziato, "ma come amministrazione – conclude Sacchetti – da subito abbiamo sostenuto il progetto di Berardi, nato dall’idea di riconvertire l’ex cava e farne un patrimonio comune, per i ragazzi e per lo sport". Oggi intanto partono gli incontri con i cittadini per il nuovo Piano urbanistico generale: appuntamento alle 18 all’ex ristorante Iolanda.