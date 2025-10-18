Nasce il nuovo cammino sulle vie di Sant’Antonio

Un nuovo itinerario spirituale unisce Forlì e Rimini sulle orme di Sant’Antonio di Padova. È il nuovo tratto romagnolo del Cammino di Sant’Antonio, un percorso di circa 75 chilometri suddiviso in quattro tappe, che attraversa le dolci colline forlivesi e riminesi toccando Bertinoro, Cesena, Longiano e Santarcangelo di Romagna.

L’iniziativa, promossa dai frati minori conventuali della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova e dall’associazione I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna, riprende i tracciati del progetto "Antonio 20-22", nato nel 2021 in occasione dell’ottavo centenario dell’arrivo del Santo in Romagna. Il nuovo percorso si connette al tracciato principale La Verna–Padova, creando un anello che collega idealmente l’Adriatico con la Toscana e il Veneto. Da Rimini i pellegrini potranno proseguire verso La Verna lungo il Cammino di San Francesco, formando così un grande circuito di oltre 680 chilometri, dalla Toscana al Friuli Venezia Giulia.

Il cammino tocca luoghi fortemente legati alla figura del Santo. A Forlì, nella chiesa di San Mercuriale, Antonio pronunciò la sua prima celebre predica nel settembre del 1222, dopo un anno di ritiro spirituale all’Eremo di Montepaolo. A Rimini, invece, nel 1223 avvennero due episodi miracolosi: la predica ai pesci e il miracolo della mula, tuttora vivi nella memoria popolare.

L’inaugurazione del nuovo tratto sarà venerdì 24 ottobre alle 17.30 nella parrocchia del Ronco di Forlì, con la partecipazione delle diocesi di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina e Rimini. Il primo weekend di cammino (25-26 ottobre) coprirà le tappe da Forlì a Longiano; il secondo, dal 7 al 9 novembre, porterà i pellegrini fino a Rimini.