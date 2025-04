Nasce la fondazione Valducci: "Sosterremo i giovani talenti"

Tramandare alle future generazioni la memoria e l’esempio di Roberto Valducci, imprenditore illuminato, un pioniere dell’industria farmaceutica, scomparso il 22 agosto 2018 all’età di 85 anni. Queste le finalità che hanno guidato la nascita della Fondazione che porta il nome dello storico fondatore della Valpharma, azienda con sede a Pennabilli che oggi esporta in 70 Paesi del mondo. A presiederla è la figlia di Roberto, Alessia Valducci, vice presidente il nipote Francesco Ridolfi, mentre gli altri soci fondatori sono la moglie di Valducci, Piera Aniceti, il genero Andrea Ridolfi e il nipote più giovane Nicola Ridolfi.

Un filo rosso ha legato per anni l’imprenditore con la Valmarecchia, terra da lui amata. Non solo perché questa era diventata la casa della sua attività imprenditoriale, ma anche per la fortissima amicizia con Tonino Guerra. Non è un caso che nel 2014 il Comune di Pennabilli avesse deciso di confergigli la cittadinanza onoraria. Proprio a Pennabilli, Valducci aveva realizzato una importante struttura ricettiva, il Duca del Montefeltro, riqualificando l’ex caserma dei carabinieri. Senza dimenticare il contributo ad altri progetti culturali, tra cui il restauro del convento delle monache agostiniane e della Pieve di Ponte Messa.

Tra i principali obiettivi della Fondazione c’è il supporto dei giovani talenti, con borse di studio e programmi formativi, la promozione dell’innovazione e della ricerca e il sostegno alla cultura e al sociale, perché il progresso di una comunità passa anche attraverso l’arte, la conoscenza e la solidarietà.

"Sei stato sia un visionario, che un uomo di azione, papà", sono le parole di Alessia Valducci, alla guida del gruppo Valpharma, "e oggi il ricordo della tua vita è più presente che mai e continua attraverso di noi".