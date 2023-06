Nasce la ’guida’ dedicata a sagre e feste paesane "Promuoverà l’entroterra e le nostre tradizioni"

Raccogliere tutta l’offerta delle sagre e delle feste paesane in Romagna in un unico volume. Un vero e proprio vademecum per i turisti. È stata presentata ieri la guida Sagre e feste in Romagna 2023, a cura di Mediatip. A illustrare il volume, fra gli altri, Chiara Astolf, direttrice di Visit Romagna, Massilimiano Falerni, presidente regionale Unpli, Fausto Faggioli di Hearth Academy e Bruno Biserni del Gal Altra Romagna. Il libretto di 196 pagine sarà stampato in 4mila copie, distribuite – a pagamento – nelle edicole e anche alle varie sagre e nelle sedi delle Pro loco. In totale, la guida include 170 appuntamenti da qui a gennaio 2024. Visit Romagna, inoltre, utilizzerà il volume come strumento di promozione alle fiere turistiche italiane ed estere.

"L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – si tradurrà nel lancio della Romagna gift card: un buono del valore di 20 euro che sarà venduto online e potrà essere usato in una qualsiasi delle feste aderenti, per gustare i piatti e le varie attività ed esperienze proposti negli eventi". Per Visit Romagna la guida "è utile alla promozione del territorio e si inserisce in una strategia più ampia di promozione turistica delle colline e dell’Appennino romagnolo".

La guida si aggiunge "a un progetto più ampio, che abbiamo chiamato ‘Romagna Autentica’ – aggiunge la Astolfi – e servirà a valorizzare le realtà del nostro entroterra meno note, ma di cui i turisti vanno alla ricerca". Inoltre "metterà in risalto l’autenticità delle tradizioni e la tutela della storia e della cultura nel nostro territorio".

Andrea G. Cammarata