Nasce la nuova piazza Marvelli. Avanza il progetto del belvedere, il cantiere partirà l’anno prossimo

Finito un cantiere ne partirà un secondo. Stiamo parlando di piazzale Marvelli. Qui i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato da oltre 300 posti auto a cui aggiungere 200 posti per moto e scooter, sta proseguendo secondo la tabella di marcia. L’obiettivo è quello di avere il parcheggio aperto all’utenza già la prossima estate. Ma quando si parla di fine lavori non va inteso fine di tutti i lavori. Infatti in superficie il tanto atteso belvedere con piscine e locali rialzati, sarà realizzato in un secondo momento. In questo periodo sta "avanzando la progettazione della nuova piazza che andrà a completare la riqualificazione e valorizzazione di un’area centrale della zona costiera riminese" sottolineano dall’amministrazione comunale. Si tratta del belvedere, un concentrato di fontane su più livelli, locali sopraelevati per circa 3 metri rispetto al piano stradale, zone verdi, giardini con sedute e quanto si può desiderare in un luogo affacciato sulla spiaggia e comunicante con il nuovo Parco del mare.

Nell’ultima seduta, la giunta ha approvato un ulteriore step dell’intervento, integrando nel quadro economico dell’opera il finanziamento di alcune lavorazioni cosiddette ‘fuori terra’. Si tratta di un solaio del piano terra e un pilastro esterno. Possono apparire opere banali, ma sono in realtà la ‘piattaforma’ su cui sorgerà la nuova piazza sul mare. Le opere saranno realizzate dalla stessa impresa a cui è stato appaltato il parcheggio interrato, ovvero il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa di Bologna. Le opere approvate dalla giunta saranno realizzate a patire dall’inizio del prossimo anno, procedendo in parallelo con la parte conclusiva del cantiere per il completamento del parcheggio interrato. Sotto terra è in fase di ultimazione il solaio che divide i due piani destinati a parcheggio. La prossima estate i lavori non solo saranno terminati, ma l’intenzione è quella di dotare questa zona della costa di un nuovo ampio parcheggio. "A seguire scatterà la seconda la fase del progetto, con la creazione della nuova piazza sovrastante" spiegano dal municipio. A progettarla sarà lo studio Structura Engineering. Per la piazza servirà un nuovo appalto ancora da definire. Anche se in superficie proseguiranno i lavori per la creazione del belvedere, il parcheggio interrato sarà comunque aperto all’utenza, sottolineano dall’amministrazione. La nuova piazza si svilupperà su due livelli, in modo simile a quanto si è già visto nel belvedere in piazzale Kennedy e allo stesso modo di quelli che saranno creati più a sud, a Bellariva e a Rivazzurra, nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione. Nel progetto è previsto un sistema di accessi al parcheggio con collegamenti pedonali, e gradonate che accolgono il flusso d’acqua discendente tra i livelli. Al piano sopraelevato nascerà la piazza con aree verdi, spazi per attività all’aperto, zona giochi attrezzata, zone d’ombra e servizi.

Andrea Oliva