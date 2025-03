Nasce l’Università per la Pace

Questo pomeriggio, alle 18.15, al Centro sociale di Dogana, il gruppo di studio Danilo Dolci presenterà il progetto di una Università per la pace. Dolci, sociologo, poeta, educatore è noto in Italia per essere uno dei più importanti attivisti della nonviolenza. Alla fine degli anni ’80 fu invitato a San Marino a tenere due seminari, ma soprattutto a progettare una Università della Pace. A seguito dell’ultimo seminario organizzato dall’Università di San Marino sulla figura di Dolci, si è costituito un Gruppo di studio "con la missione – spiegano gli organizzatori – di studiare e diffondere il pensiero non violento. In una situazione mondiale che propone una corsa agli armamenti è importante tornare a parlare di pace. In particolare, per un paese come San Marino, storicamente neutrale su ogni fronte bellico e che potrebbe farsi promotore di una proposta internazionale".