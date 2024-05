Nasce un museo nella Piramide

Un museo nella Piramide. Accade a Riccione, in collina, dove fin dal 1989 si trova uno dei tempi del divertimento notturno, il Cocoricò. Nel locale aprirà Mudi, Museo discoteca. La nascita del Museo coinciderà con una giornata evento il 19 maggio, inizio alle 18, proseguendo fino alla mezzanotte. Sono trascorsi due anni di lavoro nei quali il Cocoricò ha promosso e realizzato insieme all’agenzia Unfollow l’idea di far vivere le opere artistiche in un contesto diverso dal solito. Mudi vuole essere la fusione tra arte contemporanea e club culture, un viaggio multisensoriale attraverso una selezione di opere d’arte contemporanea, installazioni interattive e spettacoli immersivi per offrire una nuova prospettiva sull’arte. In mostra 29 opere degli artisti: Abraxass, Collettivo Cesura (Luca Santese, Marco Paolo Valli), David Pompili, Fabio Weik, Filippo Sorcinelli, Isabella Nardon, Jacopo Noera, Ka$ap Rocky, Laura Tura, Nic Paranoia, Riffblast, Rocco Trussoni, Sara Leghissa, Sara Scanderebech e Unfollow. Nella giornata inaugurale si esibirà anche Filippo Sorcinelli. Ad accompagnarlo il collettivo Salò. Inoltre il Collettivo Colore che già anima le serate del Cocco, nato da un’idea di Alessandro Arcangioloni (Sky) e Mike Pagliarulo, trasformerà una stanza ‘segreta’ in uno spaccato di vita del locale.