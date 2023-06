Nasce un unico settore giovanile calcistico Academy e St Young 2017 si stringono la mano

Ufficializzato l’accordo tra le società calcistiche ST Young 2017 Cattolica e Academy Cattolica. Da oggi si può, dunque, parlare di un nuovo, unico e storico Settore Giovanile per la città di Cattolica, S.T. Cattolica.

Una svolta sportiva di grande portata: "Nel segno di un progetto a lungo termine, con la volontà comune di superare i campanilismi, oltre i quartieri, uniti per una mission comune – confermano i promotori della nuova realtà sportiva giovanile – la crescita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che praticano o vogliono iniziare ad avvicinarsi al gioco del calcio. È a tutti loro, infatti, che si rivolge il club giallo rosso blu; il protagonista, al centro del progetto, sarà proprio il bambino. L’intento è quello di creare una green line organizzata e funzionale, unendo le varie competenze, la voglia di migliorare e gli interessi univoci, seguendo i valori di lealtà, rispetto ed educazione".

Un progetto di grandissime potenzialità: "Si tratta di un progetto ambizioso – continuano i promotori della fusione sportiva tra le società – fortemente voluto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cattolica, che potrà avvalersi di ben cinque campi a 11 (di cui due sintetici) e di quattro campi da calcetto (di cui due in erba naturale) distribuiti tutti tra lo Stadio Giorgio Calbi e il Centro Sportivo Torconca, per vivere a pieno il gioco del calcio nella Regina dell’Adriatico".

lu.pi.