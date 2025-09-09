Nascerà un polo commerciale sulle ceneri del vecchio capannone

La zona artigianale di San Giovanni in Marignano si prepara a cambiare volto. Dopo anni, il Comune, affiancato da due società private, riqualifica la zona tra le vie dei Castagni, Malpasso e dei Salici, per trasformarla in un polo commerciale. Punto centrale del progetto un capannone in disuso, di proprietà della famiglia Gerani, che potrebbe trasformarsi in un supermercato. Non solo commercio, nella zona anche nuovi parcheggi pubblici e privati, spazi verdi e un tratto di pista ciclopedonale. Un intervento che nelle intenzioni dell’amministrazione, restituirà decoro a un comparto rimasto fermo per troppo tempo. L’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro il 2026. "Abbiamo agli atti richieste per un alimentari, ma è ancora presto per qualsiasi progetto – conferma la sindaca Michela Bertuccioli –. C’è già un acquirente pronto ad avviare il progetto. Le licenze commerciali verranno rilasciate a fine lavori, per ora pensiamo solo ad andare avanti".

Il passaggio decisivo è arrivato a giugno 2025, quando il consiglio comunale ha approvato il progetto, avviato già nel 2023 e rielaborato più volte fino al cambio di progettista. Prevede non solo la riqualificazione edilizia ma anche la realizzazione di opere pubbliche nella zona, al fianco di Corte e Nuova Moda Immobiliare. Le due società si sono impegnate a costruire e cedere al Comune parcheggi pubblici, aree verdi attrezzate e un nuovo tratto ciclopedonale con relative infrastrutture (illuminazione, fognature, sistemazioni paesaggistiche). Saranno i privati a sostenere la manutenzione di queste opere, mentre l’ente pubblico dovrà farsi carico soltanto della bolletta della luce, stimata in circa 400 euro l’anno a partire dal 2028. "Si tratta di un’opera di riqualificazione – spiega la sindaca –. Quel capannone aveva bisogno di una nuova vita. Non solo restituiremo decoro a un’area degradata, ma garantiremo servizi e spazi pubblici alla cittadinanza".

L’intervento rappresenta il primo tassello di un processo di trasformazione della zona. Dopo l’abbattimento della vecchia struttura, lo sguardo è ora rivolto al futuro: l’eventuale supermercato darà centralità e vitalità alla zona.

f.t.