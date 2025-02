Nasconde il cadavere del cane . Maxi multa per il proprietario

Macabro ritrovamento in un palazzo del centro storico di Rimini. Nella mattinata di ieri, le Guardie Ecozoofile sono intervenute dopo una segnalazione anonima che parlava di un odore nauseabondo proveniente dal tetto dell’edificio. Una volta effettuati i controlli, è stata scoperta la carcassa di un chihuahua in un avanzato stato di decomposizione, rinchiuso in un trasportino per animali all’interno di un vano tecnico.

L’intervento è stato sollecitato dai residenti, preoccupati per il persistente odore proveniente dall’ultimo piano. Le Guardie Ecozoofile, appartenenti alle Giacche Verdi, hanno perlustrato il palazzo sito in via Mentana, in pieno centro storico di Rimini, trovando un accumulo di rifiuti e vecchi oggetti sulle scale che conducevano alla terrazza. Seguendo le indicazioni fornite dai residenti, dopo un’attenta e scrupolosa ricerca all’interno dell’immobile, hanno individuato la fonte del cattivo odore all’ultimo piano dello stabile e rinvenuto i resti di un chihuahua di piccola taglia, deceduto circa un mese fa.

Dopo gli accertamenti, è stato identificato il proprietario del cane, il quale ha cercato di giustificare l’accaduto spiegando che l’animale era deceduto per vecchiaia all’età di 17 anni e di non aver avuto la possibilità economica di provvedere alla sua sepoltura. Tuttavia, le verifiche hanno evidenziato che il cane non era registrato all’anagrafe canina e risultava privo di microchip, come previsto dalla normativa vigente.

A seguito delle infrazioni riscontrate, il proprietario è stato multato per un totale di circa mille euro, comprendendo sanzioni per la mancata registrazione dell’animale, l’assenza del microchip identificativo e il mancato smaltimento del corpo.

Non sono mancate le reazioni specialmentra tra le associazioni per la tutela degli animali, che hanno condannato l’abbandono del cane e sottolineato l’importanza di un comportamento rispettoso nei confronti degli animali domestici, anche dopo la loro morte. Le Guardie Ecozoofile hanno ribadito che esistono servizi adeguati per la sepoltura e lo smaltimento dei resti degli animali deceduti, dalla sepoltura fino ad arrivare alla cremazione, evitando così atti di inciviltà come quello avvenuto.