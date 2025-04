Nascondeva cocaina nel poggiatesta

Un normale controllo stradale lungo la Statale 16 si è trasformato in un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della sezione Radiomobile di Riccione. Nel pomeriggio di lunedì, una pattuglia ha fermato un’auto guidata da un 25enne di origine albanese, il quale ha mostrato subito evidenti segni di agitazione. Il comportamento sospetto ha spinto i militari a procedere con un’accurata ispezione del mezzo.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno scoperto un vano nascosto nel poggiatesta del veicolo, all’interno del quale erano occultate 11 dosi di cocaina. Il ritrovamento ha portato ad approfondire le indagini estendendo i controlli anche all’abitazione del giovane, situata a Rimini.

Nella casa del 25enne, le forze dell’ordine hanno rinvenuto ulteriori 30 grammi di cocaina, già suddivisi in quaranta dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, sono stati sequestrati 6mila euro in contanti, somma ritenuta frutto dell’attività di spaccio, e un taccuino contenente nominativi e annotazioni su presunte cessioni di droga avvenute nei giorni precedenti.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.