Nascondeva in barattoli di marmellata due chili di droga e 13mila euro

Da qualche giorno i carabinieri di Misano Adriatico erano sulle sue tracce. Di quel ventenne straniero arrivato in Italia da pochi mesi e che pur in poco tempo aveva già fatto crescere i sospetti intorno alla propria ’attività’ sul territorio. Sono infatti servite ai militari della compagnia di Riccione diverse ore di appostamenti, prima di fermare e perquisire il ventenne e trovarlo così in possesso di un vero e proprio ’magazzino ambulante’ di stupefacenti ben nascosto in aperta campagna. In tutto sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri oltre 220 grammi di cocaina, due chili e mezzo di hashish e 12.900 euro ritenuti dagli investigatori frutto della fiorente attività di spaccio portata avanti sul territorio dal giovane ventenne.

Questo l’esito di un’indagine partita dai movimenti sospetti dello straniero e la non giustificata presenza dello stesso in una zona di campagna dell’area nord di Riccione, quasi al confine con Rimini, da dove l’uomo è risultato compisse numerosi spostamenti senza apparente motivo. Qui dopo diverse ore di appostamento in zona appunto, i carabinieri hanno visto infine il ventenne fare ritorno nella zona rurale e deciso in quel momento, la scorsa settimana, di intervenire e fermarlo per vederci chiaro. Una perquisizione approfondita che ha portto i carabinieri a scoprire 25 panetti di hashish abilmente confezionati e riportanti il marchio specifico in sovraimpressione, nascosti all’interno di barattoli in vetro per le marmellate e disposti diligentemente tra la boscaglia, in posizioni solo al pusher note.

Sempre tra le sterpaglie, i carabinieri hanno trovato poi diverse confezioni di cocaina, trovata nache a bordo dell’auto con cui il ragazzo aveva raggiunto la campagna. A seguito di questi ritrovamenti, le operazioni dei carabinieri hanno interessato anche la casa in cui risultava domiciliato il ventenne, a Rimini, e scoprendo all’interno dell’appartamento un altro panetto di hashish aperto, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e i quasi 13mila euro in contanti. Tutto è stato quindi sottoposto a sequestro, mentre il ventenne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e trasferito in carcere su disposizione della Procura. Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ne ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ventenne straniero.