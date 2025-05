Nascondeva in casa nove chili di droga

Viveva in casa con la madre e lì, tra le mura domestiche, aveva trasformato l’appartamento in un vero e proprio magazzino della droga. A tradirlo, però, non sono stati errori di calcolo o movimenti sospetti, ma il forte odore di marijuana che filtrava fuori dall’abitazione, arrivando fino alle narici dei vicini. Insospettiti, i residenti hanno deciso di segnalare la cosa alla polizia di Stato. Così, per un 25enne riminese di origine egiziana, nel pomeriggio di sabato scorso è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando gli agenti della Squadra mobile, diretta dal vice questore aggiunto Marco Masia, insieme ai colleghi delle Volanti, hanno raggiunto l’abitazione, hanno subito percepito l’inconfondibile odore di cannabinoidi. Agli agenti è subito apparso chiaro che, là dentro, doveva nascondersi parecchia marijuana. Una volta entrati, si sono trovati davanti al giovane, coltello da cucina alla mano, impegnato a tagliare un grosso panetto di hashish. Il 25enne ha cercato di opporsi all’ingresso del personale della polizia di Stato che aveva bussato alla sua porta, ma alla fine è stato costretto a desistere e i poliziotti hanno potuto procedere con la perquisizione dell’immobile.

La sorpresa più grossa è arrivata appunto durante il controllo dell’abitazione: in una stanza trasformata in deposito, gli agenti hanno scoperto sacchi contenenti oltre 6 chili di marijuana e 3 chili di hashish, in parte nascosti dentro scatole di cioccolatini. Stupefacente destinato ad essere immesso sul mercato, dove avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 7.300 euro in contanti, macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto l’occorrente per gestire un’attività di spaccio ben organizzata, che probabilmente andava avanti da tempo e che ora si è bruscamente interrotta. Terminata la perquisizione e posto sotto sequestro lo stupefacente, il 25enne è stato arrestato e trasferito in carcere a Rimini, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto. Ma non è finita qui: nei guai è finita anche la madre del giovane, denunciata in stato di libertà per spaccio. La donna condivideva l’abitazione col figlio e non avrebbe potuto ignorare la presenza di un quantitativo così consistente di stupefacenti in casa. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.