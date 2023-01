Nascondeva in casa pistole finte e droga d’ogni tipo: 60enne nei guai

Hashish, marijuana, Mdma, farmaci di ogni tipo. Un vero e proprio bazar della droga, quello che è stato scoperto dagli agenti della squadra mobile di Rimini, che nei giorni scorsi hanno passato al setaccio l’abitazione di un 60enne riminese.

Il blitz da parte degli agenti della polizia di Stato è scattato giovedì scorso, al termine di un’indagine complessa che aveva spinto i poliziotti a tenere d’occhio il sospettato 60enne, ipotizzando appunto che potesse essere al centro di un giro di spaccio.

Nel suo appartamento, gli agenti della squadra mobile perciò hanno proceduto alla perquisizione nell’ambito della quale hanno rinvenuto all’interno anche due pistole scacciacani e una giocattolo a gas, in tutto e per tutto simili ad armi semiautomatiche. Nell’abitazione il sessantenne riminese aveva allestito dunqque un vero e proprio mercatino della droga, in cui vendeva stupefacenti di svariate tipologie quali appunto hashish, marijuana, ma anche droghe ancor più devastanti come anfetamina, Mdma e farmaci oppiacei, che sottoposti a narcotest davano un riscontro positivo.

Il 60enne è stato pertanto successivamente accompagnato in carcere dopo l’arresto, messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione condotta dalla squadra mobile, ha portato anche alla denuncia di 58enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. Il 58enne residente nel bolognese era alloggiato presso un hotel cittadino.