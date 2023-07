Nascondeva la coca in auto Pusher arrestato in strada

In giro nelle strade di Cattolica con 3 grammi di cocaina nascosti in macchina. Era solo la punta dell’iceberg di una ben più consistente scorta di polvere bianca, pronta ad essere immessa nelle piazze dello spaccio della Regina, che un 36enne albanese nascondeva all’interno della propria abitazione a Tavullia. La scoperta è partita da un controllo di routine eseguito dai carabinieri della tenenza di Cattolica nel fine settimana. Un weekend intenso per la compagnia di Riccione, impegnata in una massicia operazione di prevenzione contro la microcriminalità in tutta la zona sud della provincia. Fermato per un semplice accertamento da parte dei militari dell’Arma, il 36enne ha cominciato a mostrare un certo nervosismo. Un attegiamento che ha naturalmente insospettito i carabinieri, che così hanno perlustrato l’auto a bordo della quale viaggiava lo straniero. Dall’abitacolo sono saltati fuori 100 euro in contanti ma soprattutto 3 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi. Motivo che ha spinto i carabinieri a volerci vedere chiaro spostando quindi la perquisizione all’interno dell’appartamento in cui risiede il 36enne. La verifica ha dato i suoi frutti. In cucina, nascosti in mezzo al cibo, sono stati trovati ben 58 grammi di polvere bianca. Tutta la droga e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro, mentre l’albanese è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo ha alle spalle dei precedenti per furto. Difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù del foro di Rimini, ieri mattina è stato processato con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l’indagato rimesso in libertà. L’avvocato Orrù ha chiesto i termini a difesa.