Nascondeva la cocaina nelle scarpe, arrestato un pusher 24enne

Pusher 24enne fermato a Viserbella: nascondeva le dosi di cocaina in una scarpa. Nell’hotel in cui alloggiava i carabinieri hanno trovato anche 750 euro: scatta la denuncia. Mercoledì scorso una pattuglia della Sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Rimini ha notato un giovane su un monopattino elettrico a Viserbella. I militari gli hanno intimato l’alt, ma il giovane ha accelerato, tentando la fuga e gettando a terra un involucro sospetto. Dopo averlo fermato, i militari hanno recuperato il pacchetto, che conteneva due dosi di cocaina. Il giovane, un 24enne proveniente dall’Europa dell’est e privo di documenti, ha dichiarato di non ricordare l’albergo in cui alloggiava. Pertanto, i militari, insieme ai colleghi della locale sezione operativa, hanno effettuato accertamenti in varie strutture ricettive, riuscendo infine a individuare quella in cui il giovane soggiornava. Durante la perquisizione della sua stanza, sono emerse altre 12 dosi di sostanza stupefacente simile a quella recuperata, nascoste all’interno di una scarpa, insieme a materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento, e la somma di 750 euro. La quantità totale di droga sequestrata è stata di circa 10 grammi. Il giovane straniero è stato quindi arrestato.