Nascondeva nell’auto dodici dosi di cocaina

È bastato un controllo di routine, una di quelle verifiche che la polizia locale effettua ogni giorno sulle principali arterie cittadine, per far emergere un nuovo episodio legato al traffico di droga. È accaduto ieri mattina a Bellaria, poco dopo le 10.30, lungo la via Ravenna, in direzione San Mauro Mare. Una pattuglia dei vigili bellariese, impegnata nei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha fermato un’utilitaria per un normale controllo. Alla guida un cittadino albanese di 40 anni, residente fuori comune. Fin dai primi momenti l’uomo è apparso in evidente stato di agitazione: risposte confuse, mani che tremavano e un tentativo maldestro di evitare lo sguardo degli agenti. Proprio quell’atteggiamento ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione più accurata. All’interno del veicolo, nascosti con attenzione, sono stati rinvenuti dodici piccoli involucri termosaldati. Dodici ‘palline’ di cocaina, da circa mezzo grammo ciascuna, pronte – con ogni probabilità – per essere immesse sul mercato locale. Il narcotest ha confermato la presenza di cocaina pura. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato accompagnato al comando per ulteriori accertamenti. Non risultano precedenti penali a suo carico, ma la quantità e il confezionamento della sostanza hanno fatto scattare la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione, coordinata dal commissario superiore Giovanni Bagli e dall’ispettrice Manuela Nucciarelli, rientra nel piano di controlli predisposto dalla polizia locale di Bellaria Igea Marina per garantire una vigilanza costante sul territorio. "In queste settimane – spiega il funzionario capo di gabinetto con delega alla sicurezza Antonio Amato – è stato adottato un dispositivo di controllo più incisivo, mirato non solo alla sicurezza stradale ma anche alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è chiaro: ridurre la diffusione della droga e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini". Un episodio che conferma quanto il presidio del territorio resti fondamentale. La presenza costante delle pattuglie e l’attenzione ai dettagli, come in questo caso, continuano a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per contrastare lo spaccio e mantenere alta la soglia di legalità.

Aldo Di Tommaso