Nascondeva un revolver rubato. Cinquantenne arrestato a Corpolò

Un revolver rubato nascosto diligentemente sotto l’armadio di casa. E’ questa la scoperta fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia di Rimini. A finire nei guai, per il possesso dell’arma da fuoco trafugata durante un furto in casa compiuto in provincia di Brescia, è stato un 50enne, arrestato dalla squadra mobile della questura di Rimini proprio a seguito della perquisizione domiciliare eseguita nella sua casa mobile all’interno del campo nomadi di Corpolò, alla periferia della città.

Gli agenti della squadra mobile, sospettando che l’uomo di 50 anni fosse in possesso di un’arma da fuoco detenuta illegalmente, nella mattinata di giovedì hanno quindi bussato alla porta della casa mobile dove viveva il soggetto per eseguire una perquisizione dettagliata dello spazio in modo da individuare la pistola. Durante il controllo, nascosta sotto un armadio della camera da letto, è stata dunque rinvenuta una pistola revolver marca ’Smith & Wesson’ calibro 357 Magnum. L’arma è risultata essere in ottime condizioni e perfettamente funzionante, accompagnata da 22 proiettili custoditi in un calzino. L’uomo 50enne ha quindi dichiarato agli agenti di aver acquistato l’arma da un cittadino nordafricano, ma non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Gli accertamenti eseguiti dagli agenti hanno confermato che la pistola era stata rubata nel novembre 2023 durante un furto compiuto fuori provincia, a Brescia. Il 50enne, recentemente condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di ricettazione, è stato quindi arrestato con le nuove accuse di ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco e sarà processato per direttissima. Il revolver, invece, è stato sottoposto a sequestro penale.