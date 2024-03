Nastri rossi portati a scuola nella giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In Italia il femminicidio, cioè l’omicidio volontario che prevede individui di sesso femminile come vittime, sta crescendo sempre più di numero. Nel 2023 ci sono stati 118 casi di femminicidio. Quest’anno, nel nostro paese, viene uccisa una donna ogni due giorni e già nei primi mesi i dati sono allarmanti. Uno degli esempi di femminicidio che più ha scosso noi giovani è stato il caso di Giulia Cecchettin, una ragazza di 22 anni uccisa l’11 novembre 2023, cinque giorni prima della sua laurea, dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. In Italia anche i ragazzi e le ragazze sono consapevoli del fenomeno. Ma cosa possono fare gli adolescenti come noi? Nella nostra scuola, Teresa Franchini, durante la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo portato a scuola dei nastri rossi, colore simbolo contro la violenza sulle donne, che abbiamo legato al cancello. Noi alunni a scuola dovremmo affrontare maggiori lezioni riguardanti questo argomento per poter capire a chi ci si può rivolgere in caso di bisogno o quando si deve chiedere aiuto, in modo tale da poter prevenire questi fatti così gravi, intervenendo in tempo.

Emma Tassinari, Zengo Vildan, Davide Angelilli, Alice Buzzone, Ivan Pironi,

classe 3 A