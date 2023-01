Nata la commissione contro le barriere

Nasce a Bellaria la Commissione per eliminare le barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati della città. Dalla riunione di due giorni fa, che ha coinvolto tecnici e amministratori, sono emerse le linee guida per la riqualificazione e costruzione di edifici, privilegiando una maggiore inclusività per l’accesso di diversamente abili. "Siamo felici che il Comune si stia finalmente muovendo verso questa strada – dice il consigliere del M5s, Danilo Lombardi – da anni avevamo posto il problema e finalmente è nata la commissione. Queste linee guida serviranno anche per le future manutenzioni ordinarie e straordinarie".