Aria di festa e sogno di Natale: 100 km di luci in città e al mare

Rimini, 27 ottobre 2025 – In molte strade del centro (ma non solo) le hanno già montate. Ma per ammirare le luminarie di Natale a Rimini bisognerà attendere sabato 22 novembre. Sarà quello il giorno in cui si accenderà Il sogno del Natale, l’illuminazione coordinata lunga 100 chilometri, dal centro storico al mare, dai borghi a varie frazioni della città. Il cielo sopra piazza Cavour sarà decorato con un ’soffitto’ di luci e lampadari. Al centro il tradizionale, grande albero di Natale. Sempre in piazza Cavour saranno posizionate 6 grandi installazioni a terra.

Un grande albero (alto 18 metri), sintetico, svetterà anche in piazza Tre Martiri, e tutt’intorno le luminarie. L’Arco d’Augusto sarà caratterizzato da un allestimento scenografico. Tornerà poi la cascata luminosa sul grande platano accanto al teatro Galli e anche su quello di via d’Azeglio, mentre tronchi luminosi accenderanno gli alberi in piazza Malatesta. Illuminata anche la scalinata di accesso all’arena Francesca da Rimini. Borghi, lungomare e altre zone delle città saranno illuminati con tendine aeree e installazioni natalizie tridimensionali poste nei punti strategici. Illuminati a festa anche i 5 chilometri del Parco del mare di Rimini nord, ma ci saranno luci anche nelle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò, Padulli, piazzale Gondar, via Rimembranze.

Nella zona del porto torneranno la pista di ghiaccio, il villaggio natalizio e il presepe di sabbia. Ma tutta la spiaggia di Rimini si illuminerà per Natale con Un mare d’inverno, già dal 15 novembre: sopra la duna realizzata tra il porto e il bagno 63 ci saranno 30 panchine e installazioni artistiche, che diventeranno il cuore di un percorso espositivo diffuso. Le installazioni artistiche – parte del progetto Mind marea – saranno a cura di Piacere Spiaggia Rimini: un invito ai riminesi e ai turisti a vivere la spiaggia anche in inverno.