Natale 2024, due mesi di eventi . Pista di ghiaccio sul lungomare

E’ l’elemento aristotelico dell’acqua, declinato in tutte le sue forme, liquida, solida e gassosa, il filo conduttore delle feste natalizie di Riccione. Caratterizzerà il Lungomare park, pista per pattinare su ghiaccio che si snoderà tra le aiuole illuminate da piazzale Roma al porto, nonché le installazioni marine nel villaggio di Babbo Natale nella piazzetta del Faro, come le maxi bolle luminose galleggiati nel porto canale e l’Arena H2o in piazzale Ceccarini. L’acqua é il fil rouge che ha ispirato anche il titolo dell’evento: "Riccione Christmas Sea - Un Natale dal mare", che dal 24 novembre si protrarrà fino al 24 gennaio.

A svelare le prime novità del cartellone natalizio al Palazzo del Turismo è stato Mattia Guidi, assessore al Turismo, pronto a partire con la campagna promozionale che annuncia inaugurazioni, concerti e momenti d’intrattenimento. Sarà accompagnata dal manifesto firmato dallo Studio Luca Sarti che riprende l’elemento naturale dell’acqua e del mare in tutte le loro sfumature, dall’azzurro al blu che scivolano abbracciando l’albero di Natale. Pubblicata la mappa delle varie location, mentre occorrerà attendere ancora un mese per conoscere il nome degli artisti che faranno parte del cartellone. Guidi ha infatti annunciato una seconda conferenza stampa per il 24 ottobre. Fissate intanto tutte le date di Riccione Christmas Sea. Si parte il 24 novembre con l’accensione delle luminarie e l’intrattenimento per poi continuare l’8, giorno dell’Immacolata, con l’accensione del Grande Albero sul porto canale e il 24 con il concerto Gospel, altra novità di quest’anno. Non mancheranno i due attesissimi e tradizionali momenti musicali: il 26 con La Notte dei sogni, abbinato al San Martino d’oro (ingresso libero), e il 29 con il Concerto degli auguri (a pagamento). Inizierà poi la lunga cavalcata del Capodanno lungo tre giorni. Il 30 altro concerto gratuito e il 31, sera di San Silvestro, discoteca romantica per far ballare in piazza turisti e residenti. Il nuovo anno si aprirà con alcuni appuntamenti molto amati e attesi racchiusi nel Welcsm.

Si va dal tuffo mozzafiato in mare, quest’anno allargato ad altri audaci nuotatori, all’iniziativa serale per turisti che si fermano in città. Poi la festa dell’Epifania, dedicata soprattutto ai bambini, e il 24 Closing show, evento conclusivo che mira a intrattenere fino a venerdì chi arriverà in riviera per la Fiera dell’Alimentazione di Rimini. Come annunciato dal’assesore Guidi "ad arricchire il vasto programma contribuiranno numerose proposte d’intrattenimento, cultura, sport, musica e teatro. Abbracceranno tutto il periodo, dal centro città ai quartieri. Come sempre non mancherà il mercatino natalizio". I costi non sono ancora definiti, l’obiettivo "è non supereranno la spesa del 2023", che era stata di 650mila euro.

Nives Concolino