Natale a rischio, non resta che la Radio

Un Natale congelato. Stando alle ultime comunicazioni che dal municipio sono arrivate alle categorie economiche, il progetto natalizio sarebbe a un punto avanzato. Tanto che mancherebbero solo le delibere, dunque il via libera con tanto di firma sulle risorse da impegnare. Poi si potrebbe passare agli allestimenti. Ci saranno la pista di pattinaggio su ghiaccio, le luminarie, i concerti il 26 e 28 dicembre, con eventi a pagamento, e il concertone di Capodanno. Tutto pronto, pare, ma il via libera non arriva.

"A quanto ci è stato riferito – premette Luca Cevoli direttore di Federalberghi – in municipio attendono l’esito della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso contro l’annullamento delle elezioni". Il giorno dell’udienza è stato lo scorso 10 ottobre. E’ passata una settimana. Oggi i giudici tornano a riunirsi in camera di consiglio e la città di Riccone spera sia la volta buona. Se anche oggi salterà il verdetto passeranno altri giorni. Nel frattempo l’autunno trascorre e il Natale si avvicina. "Siamo preoccupati – ammette Maurizio Metto del Consorzio di viale Ceccarini –. Ci sono situazioni, come la conferma degli artisti per i concerti ad esempio, che non seguono le logiche delle attese giudiziarie". Senza determine del commissario, senza atti nero su bianco con tanto di impegno economico, diventa impossibile avere la certezza degli artisti, temono comitati e associazioni di categoria.

Intanto il pallino di Natale lo tengono in mano, assieme al Comune, Geat, che avrà il compito di realizzare allestimenti e i progetti scenografici in città, e la Palariccione che non solo ospiterà i concerti a ridosso della fine dell’anno, ma avrà anche il compito di organizzare la parte spettacolare e concertistica del palinsesto.

Nel dubbio c’è una certezza: Radio Deejay. I contatti ci sono già stati e potrebbe essere la corazzata guidata da Linus a pensare al Capodanno riccionese e non solo. Uno dei punti deboli dell’azione amministrativa che da mesi ormai viene contestata all’amministrazione guidata dalla struttura commissariale, è la mancanza di promozione. Il palinsesto natalizio può funzionare a patto che la comunicazione sia quella giusta, e Radio Deejay rappresenterebbe un importante alleato in questo senso. Ma anche in questo caso in municipio la penna per firmare i documenti rimane sul tavolo mentre si tendono le orecchie a Roma in attesa di novità sulla sentenza. Se l’impasse dovesse risolversi in una manciata di giorni la corsa al Natale potrebbe partire per rispettare il giorno di inaugurazione che in municipio hanno fissato al 25 di novembre, un sabato.

Andrea Oliva