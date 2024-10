Natale, Bellaria gioca d’anticipo: "Ecco il programma degli eventi"

"L’arrivo dell’influencer Alberto Tozzi, durante le feste di Natalate, farà avvicinare tanti giovani al territorio". Ad annunciare la presenza a Bellaria del giovanissimo tiktoker forlivese (classe 2006) da più di un milione di follower, è il primo cittadino Filippo Giorgetti: "Tozzi sarà presente durante i prossimi eventi natalizi in città. Una star romagnola del web come lui, ne sono convinto, aiuterà i ragazzi a consolidare il senso di appartenenza al territorio. Si tratta di una grande opportunità da valorizzare al meglio".

Il sindaco ricorda poi l’appuntamento con Orietta Berti (già anticipato in agosto): "Orietta Berti si esibirà in occasione della festa dell’Epifania. Il suo concerto rappresenterà a Bellaria un momento di incontro tra vecchie e nuove generazioni". Ma le novità per le festività natalizie di Bellaria Igea Marina non finiscono qui: "La pista di ghiaccio all’Isola dei Platani sarà più grande rispetto all’anno scorso e sarà posizionata in una zona centrale, per renderla più accessibile e attraente per residenti e turisti".

Il programma completo di tutti gli eventi di Natale e Capodanno sarà presentato ufficialmente lunedì prossimo alle 18, presso il Palazzo del turismo di Bellaria. L’incontro, aperto a tutti, sarà rivolto in particolare alle associazioni di categoria, agli operatori turistici e commerciali. "Organizziamo questa presentazione autunnale per poter garantire un’adeguata promozione e una preparazione accurata delle attività per le festività", spiega l’assessore al turismo Milena Casali. Che sarà presente all’nicontro di lunedì insieme al sindaco Filippo Giorgetti, al presidente della fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e al direttore artistico della programmazione degli eventi di Natale e di Capodanno, Andrea Prada. Durante la presentazione verranno svelati il tema e gli eventi chiave che caratterizzeranno le festività di quest’anno, e i nomi degli ospiti. Tra gli appuntamenti clou, oltre all’esibizione di Orietta Berti, il Capodanno diffuso: un format di spettacoli e di intrattenimenti dislocati in diverse aree della città, che offriranno un’esperienza unica per chi deciderà di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Bellaria Igea Marina. Non mancheranno inoltre gli eventi pensati per i più piccoli, con un programma ricco di attività ludiche per far vivere ai bambini la magia del Natale. In questo modo, Bellaria vuole confermarsi una destinazione ideale per le famiglie, capace di attrarre un pubblico eterogeneo grazie a un palinsesto "che unisce tradizione e innovazione".

Aldo Di Tommaso