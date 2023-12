Natale ’bollente’ in spiaggia. Brindisi e tuffi fuori stagione

Aperitivi in spiaggia, bagni in mare e passeggiate sulla duna. Tra Natale e Santo Stefano il cielo è cambiato con il sole che ha lasciato il posto alle nuvole, ma non se n’è andata la voglia di fare festa. Se in città il corso è tornato ad affollarsi dopo l’abbuffata natalizia, sulla sabbia la voglia di Natale non è mai venuta meno. E con la voglia di divertirsi c’era anche quella di smaltire le calorie accumulate in pranzi e cene. Così ieri mattina decine di persone si sono presentate al bagno 26 di Rimini per il ‘work out delle feste’ con la personal trainer Ellen Souza. Parola d’ordine sudare durante i 45 minuti dell’allenamento per bruciare le calorie accumulate con pranzi e cene di Natale.

Sempre in spiaggia hanno organizzato un ’Aperisky’. Occhiali da sci, scarponi, snowboard e tanto divertimento per una giornata unica al bagno 151 di Riccione dove la festa è iniziata alle 16 ed è andata avanti tra foconi accesi dove scaldarsi e chiringuito, per un Santo Stefano a metà strada tra il Moritzino a due impianti da Corvara e l’aperitivo in spiaggia d’estate quando tramonta il sole. Sempre a metà strada tra la montagna e il mare sono state gettonate le piste di pattinaggio al coperto di Rimini, sul porto, e Riccione in piazzale Roma. L’essere al coperto le ha rese funzionanti anche nei giorni di caldo quando le temperature erano più pasquali che natalizie. Un clima fuori stagione che ha spinto il gruppo podismo di Misano a tuffarsi in mare dopo una corsetta di 10 chilometri. Intanto in pista si pattinava per bruciare qualche caloria e divertirsi con gli amici. Se a Rimini e nel resto della provincia i centri storici si sono animati lentamente a partire dalle prime ore pomeridiane dopo il pranzo, già nel tardo pomeriggio i corsi e i viali si erano riempiti. Le vacanze di Natale sono entrate nel vivo e già ci si concentra sul Capodanno con le città della costa, a partire da Rimini, che propongono un’ampia varietà di iniziative per tutti i gusti, palati ed età.

Andrea Oliva