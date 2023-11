Natale con luminarie e concerti: "Budget ridotto, fatto il massimo"

Natale sotto il segno della Luna, tra singolari luminarie, mostre, intrattenimento, shopping e concerti che vedranno esibirsi star del calibro di Fiorella Mannoia e Danilo Rea (il 29 dicembre) e Jimmy Sax (il 30), nonché altri artisti che renderanno omaggio ai cartoni animati della Walt Disney (il 26). In piazzale Roma torna pure il villaggio natalizio con il giardino segreto e la casetta di Babbo Natale, la pista di oltre 100 metri quadri per pattinare su ghiaccio e la giostra dell’Ottocento. Il mercatino natalizio, affidato al Consorzio d’area di viale Ceccarini lascia il piazzale dei giardini del centro, presto invaso dalle giostrine, per tornare nel ‘salotto’ con sedici casette. Questi e altri eventi s’intersecano con gli appuntamenti di Riccione Teatro che in questo lasso di tempo vedrà esibirsi Isabella Ferrari (il 25 novembre) e in dicembre Paola Minaccioni (il 6), Anna Foglietta (il 15), Elio Germano con Teho Teardo (il 20). A presentare il cartellone ‘Un raggio di Luna’ e gli allestimenti natalizi, organizzati in soli tredici giorni dal Comune con un investimento complessivo di 600mila euro, 200 in più del previsto, ieri è stata la sindaca Daniela Angelini, affiancata da Simome Gobbi a capo del consiglio comunale, Eleonora Bergamaschi della PalaRiccione e Fabio Galli della Geat. "Con un budget ridotto, oltre il quale non potevamo andare – le parole della sindaca – in pochi giorni abbiamo preparato un bel palinsesto. Tra mille difficoltà abbiamo fatto il possibile".

Nonostante i tempi stretti sabato 25, giorno in cui sarà annunciato anche l’artista del concerto della notte di San Silvestro, alle 17 in contemporanea in tutta la città si accenderanno le luminarie, che con le loro calde tonalità, a guisa di stalattiti, si presenteranno come un caldo abbraccio. Particolare l’allestimento nella ztl di viale Ceccarini, illuminato da suggestivi ‘pendenti’ lunghi circa sei metri (una quindicina per pino): la luce s’intersecherà con quella di fari a led colorati che illumineranno le chiome, interagendo in alcuni momenti con la musica della filodiffusione. La passeggiata luminosa allaccerà piazzale Roma e il porto dove verrà allestito un albero di Natale naturale. Sempre sabato 25 aprirà la pista di pattinaggio, mentre alle 18 a villa Mussolini si terrà il vernissage della retrospettiva di Robert Capa. Il 2 dicembre alle 17 inaugurazione del Giardino sul mare e della Casa di Babbo Natale. Prenderà così il via l’animazione per bambini e famiglie. E’ invece prevista per l’Immacolata, venerdì 8, l’accensione del grande albero sul porto dove, per lavori in corso, si cerca una nuova collocazione per il presepe. Nel weekend in piazzale Roma prenderanno il via i concerti "dai cori al cuor. Nel fine settimana che precede il Natale, oltre alla musica e all’animazione prenderà vita lo shopping night. Resta gratuito il concerto degli auguri, Cartoons in jazz omaggio alla Walt Disney, dedicato a Gaspare Tirincanti, il 26 alle 21 al Pala congressi, mentre sarà a pagamento (biglietti da 20 a 40 euro) quello di venerdì 29 della Mannoia e Rea. I proventi finanzieranno il terzo concerto di sabato 30, quello con Jimmy Sax in piazzale Ceccarini alle 18 di sabato 30. L’ingresso sarà gratuito come pure quello previsto per Capodanno.

Nives Concolino