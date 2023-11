Natale, contributo dimezzato alla Palariccione

Dopo avere raddoppiato i denari a disposizione di Geat, la giunta ha dimezzato quelli destinati alla Palariccione srl per il Natale. Dai 200mila euro che la società che gestisce il palas si era vista riconoscere dalla commissaria prefettizia si è passati a 100mila. La giunta ha deciso di rivedere le carte in tavola prendendo in mano parte della programmazione degli eventi. Con la delibera di lunedì scorso ha modificato il fondo massimo a disposizione della Palariccione. Nel farlo ha anche ridimensionato gli obiettivi che la commissaria aveva affidato alla società. Il concerto del 31 dicembre è una partita che sta gestendo l’amministrazione comunale, e sarebbe ormai conclusa. Sabato verrà svelato il Natale e si sapranno gli artisti. Gli altri due concerti saranno gestiti dalla Palariccione. Il 26 dicembre tutti in sala per un evento musicale dedicato alla città e ad ingresso gratuito. Poi si tornerà in sala Concordia il 29 dicembre per il concerto a pagamento. Pare tuttavia che i prezzi saranno popolari, più bassi rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Infine sarà la Palariccione a gestire la comunicazione del progetto natalizio selezionando un’agenzia del territorio.

Mentre si definiscono i tre concerti sono comparse le prime luminarie in città. Gli allestitori hanno iniziato il montaggio in più zone. Ormai terminata in Paese, si procede nei quartieri, mentre si attende in viale Ceccarini. L’allestimento annunciato dall’amministrazione ancora non si vede, ma c’è chi non sta fermo ad aspettare. Il Consorzio di viale Ceccarini si è riunito nei giorni scorsi per candidarsi a gestire il mercatino natalizio. La sindaca Angelini pochi giorni dopo il ritorno in municipio aveva detto, in una assemblea pubblica molto partecipata, che non c’erano più i tempi per fare un bando pubblico per le casette, questo perché nei mesi precedenti in municipio nessuno lo aveva fatto.

Il consorzio del viale ha deciso di accollarsi la realizzazione del mercatino martedì scorso, durante il cda, e ieri aveva già ‘occupato’ tutte le casette. "Riusciremo ad organizzare il mercatino. Abbiamo richieste che ce lo consentono. Sarà un’offerta di qualità. Le casette, una dozzina quelle a disposizione, saranno collocate lungo viale Ceccarini". In pochi giorni il consorzio ha chiuso la pratica non senza togliersi un sassolino dalla scarpa. Il consorzio, infatti, aveva dato la propria disponibilità a organizzare il ‘villaggio’ fin dai primi di ottobre, senza ottenere risposta dal Comune prima del ritorno della giunta Angelini.

Andrea Oliva