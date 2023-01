"Natale costoso? Ma se loro hanno bruciato milioni"

"Critiche assurde dall’opposizione sul Natale", ma anche una strada, quella dei maxi allestimenti da non seguire in futuro. A difesa della giunta si erge Marco De Pascale, capogruppo di Riccione 2030. Prima ci sono stati i pesanti attacchi dell’opposizione sulle spese per gli eventi natalizi, poi la replica del municipio sulle cifre "gonfiate", che portano la somma a circa un milione e 250mila euro, Iva inclusa.

De Pascale, che siano 1,6 milioni o 350mila in meno, resta una bella spesa, non crede?

"Credo che ci voglia una bella faccia tosta, dopo aver sperperato svariati milioni di euro per allestimenti effimeri che non hanno lasciato nulla alla città e senza aver fatto praticamente nulla a livello di infrastrutture, contestare il Natale della giunta Angelini. Se tutti quei soldi fossero stati utilizzati per riqualificare la città, inclusa l’area del centro, l’impegno economico per rendere la città bella anche per Natale sarebbe sensibilmente inferiore. Vorrei ricordare ciò che abbiamo trovato: cantieri fermi, scuole da costruire alla rovescia rispetto ai progetti, altre senza parcheggi. La Geat depauperata e ridotta a un bancomat per sostenere le mirabolanti spese della passata amministrazione. Ci siamo mossi anche su viale Cecacrini dando incarichi partendo da un rendering del Masterplan che ci è costato tanto grazie alla giunta Tosi".

E’ sempre una questione di scelte. Intanto per Natale i soldi sono stati spesi.

"Nessuno è perfetto e tutto è perfettibile. Ritengo debba essere rivisto il capitolo spese per gli allestimenti. Credo in questo si sia compiuto qualche errore per rincorrere ciò che era stato fatto in passato"

Cosa non ha digerito?

"Anziché dare un segnale di discontinuità rispetto alle folli spese della giunta Tosi, si è seguita un po’ quella linea, probabilmente anche per mancanza di una tempistica adeguata per la programmazione (la giunta si è insediata a fine giugno). Voglio essere più chiaro facendo un esempio: tenuto anche conto del momento storico, nessuno avrebbe avuto da ridire se gli allestimenti raffinati e sobri di piazzale Roma e del ponte di viale Dante fossero stati estesi anche a viale Ceccarini e viale Dante. Il Natale del resto è quello: luci calde, dominanza di colori rosso e oro, abeti, semplicità. La resa sarebbe stata bellissima e raffinata, e la spesa inferiore. Confido che in futuro si vada in questa direzione".

Speranza o certezza?

"Auguro a chi amministra di portare Riccione agli antichi fasti. Personalmente non ho dubbi perché in questa amministrazione ci sono persone serie a partire dalla sindaca Angelini".

Andrea Oliva