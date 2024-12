Natale di fuoco: fiamme e paura a Gemmano. Incendiato il tetto di un’abitazione, salvi i proprietari

È stato un Natale di fuoco nel comune di Gemmano, dove l’altra sera intorno alla mezzanotte un incendio ha completamente devastato il tetto di un’abitazione nel cuore della Valconca. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, intervenuti in forze sul luogo dell’incendio, le fiamme sarebbero partite da un malfunzionamento della canna fumaria, che non sarebbe stata adeguatamente isolata. Il focolaio si è poi presto propagato bruciando una ventina di metri quadrati di tettoia in legno con tanto di sottotetto. I padroni di casa, che si trovavano all’interno al momento dell’incendio, hanno subito dato l’allarme e l’arrivo tempestivo dei soccorsi ha impedito che le fiamme si propagassero anche alla struttura dell’abitazione. Gli inquilini sono stati così allontanati il tempo necessario alle operazioni di spegnimento, concluse intorno alle 3 di notte. Fortunatamente l’abitazione è rimasta agibile poiché i danni si sono limitati al tetto, che ora dovrà essere completamente ricostruito.

La disavventura natalizia però fortunatamente oltre ai danni non ha provocato feriti e gli stessi proprietari dell’abitazione non sono nemmeno rimasti intossicati per il fumo provocato dalla combusitione. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco hanno impegnato diverse squadre del comando provinciale e in tutto sono servite circa tre ore per domare del tutto l’incendio.