Natale e Capodanno boom: 22mila presenze

Migliaia di persone hanno fatto tappa quest’anno a Santarcangelo per le festività natalizie. I dati dell’ufficio turistico sono significativi: quasi 10mila sono state le persone che hanno visitato il presepe meccanico allestito in piazza Balacchi, nella grotta, provenienti da tutta Italia e soprattutto dall’estero. Quattromila in più rispetto all’anno scorso. I turisti stranieri a Santarcangelo sono in maggioranza provenienti da Madagascar, Malta, Germania, Spagna, Svezia, Ungheria, Russia, Francia, Venezuela, Ucraina, Stati Uniti, Brasile, Costa Rica, Colombia, Argentina e Grecia. Il calendario di eventi organizzati da Comune in collaborazione con Proloco, Città Viva, Consulta del volontariato e FoCus ha richiamato nel complesso migliaia di persone con 22mila presenze in città.

Positivo anche il bilancio delle strutture ricettive con un sold out ovunque per il periodo di Capodanno. Ha sfiorato le 4mila presenze anche ‘Luoghi dell’anima’, il festival dedicato a Tonino Guerra con ospiti di altissimo livello come Matteo Garrone e Giovanni Veronesi. Migliaia le richieste di informazioni e le visite guidate prenotate nel periodo natalizio, come le presenze alle mostre d’arte e in biblioteca tra laboratori e eventi. Tra le iniziative solidali, oltre 200 giocattoli sono stati donati dai santarcangiolesi all’emporio solidale e 1.000 euro il ricavato delle tombole organizzate dalla Consulta del volontariato, che andranno a finanziare e sostenere iniziative destinate al sociale. Molto seguite la prima edizione della Marcia per la pace e il premio per la pace, assegnato da EducAid a Roberto Scaini, medico impegnato in missioni in aree di conflitto, e l’iniziativa ‘La vigilia insieme’, per un momento di condivisione della comunità clementina. "Anche quest’anno le festività sono state un momento di grande partecipazione e condivisione – dice il sindaco Filippo Sacchetti – con la straordinaria partenza innescata dal festival ‘Luoghi dell’Anima’. Unire eventi sociali, culturali e turistici è un format vincente. Compreso il Capodanno a cielo aperto che ha visto in piazza oltre 7mila persone. Ha dato ancora una volta risposta alla voglia dei santarcangiolesi di incontrarsi".