Natale e Capodanno ’lanciati’ a Ferragosto

A Ferragosto cade la neve (ovviamente artificiale) e vengono lanciate le iniziative di Natale e Capodanno. Titolo: ’Energy Christmas’, energia natalizia o giù di lì. Che saranno promosse dagli stessi turisti con video sui social. L’originale formula è stata scelta da Comune e Fondazione Verdeblu per tentare di ’arruolare’ più turisti estivi possibili ai mesi freddi dell’inverno.

Oltre duemilapersone l’altro ieri sera hanno gremito il piazzale Don Minzoni di Bellaria centro. Colonna sonora e ambientazione da brividi: musiche natalizie e nevicate che hanno imbianciato l’inteero piazzale. Oltre 400 peluche di Lillo (la simpatica mascotte di Bellaria Igea Marina) sono stati distribuiti ai bambini che hanno incontrato Babbo Natale e fatto una foto insieme a lui; seguitissima la sfilata lungo il viale pedonaledell’Isola del Platani, con Babbo Natale in stile ’vacanze al mare’,scortato dalle fatine luminose che si sono esibite in una coreografica danza aerea sotto la insolita nevicata ferragostana.

"Un Ferragosto ricco di eventi diffusi nella città – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti –, molto partecipati ed apprezzati dalle persone che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze a Bellaria Igea Marina a partire da Onde di vino, i fuochi artificiali

musicali fino la presentazione del Natale". "Una bellissima occasione per promuovere la città bella sempre ovvero sempre attiva, 365 giorni l’anno e invitare gli amici turisti a tornare a vivere, dopo la magia dell’estate, anche la magia del Natale, anticipando le atmosfere e allestimenti che verranno fatti per le festività. Entusiasmante vedere i bambini e le loro famiglie ritrovarsi a condividere un bellissimo momento di festa, con Babbo Natale e sotto la nevicata in piazza". "Massima soddisfazione per un evento – aggiunge il direttore artistico Andrea Prada – anche un po’ ’provocatorio’ nel suo voler proporre il Natale proprio nel giorno di Ferragosto. Il fine, oltre quello di intrattenere centinaia di famiglie con bambini è stato anche quello di promuovere con largo anticipo le festività di Natale che sarà ricco di novità. Le famiglie e soprattutto i bambini saranno al centro dell’attenzione, riconfermando la posizione di Bellaria Igea Marina tra le mete leader del target family". "Il ’Natale a Ferragosto’ – conclude il presidente di Verdeblu Paolo Borghesi – è stato un evento che ha richiesto grande preparazione a monte e la soddisfazione per il risultato raggiunto è massima: grazie alla grande partecipazione riscossa sono stati girati video e foto già diffuse mediante web e socials. Questo ci garantisce un assist fondamentale per la promozione delle future festività natalizie, proprio per mano dei nostri ospiti e turisti".