"Natale flop: costato ai riccionesi 1,6 milioni"

"Il Natale ‘sobrio’ della giunta Pd-Angelini è costato un milione e 590mila euro". L’opposizione, unita, ha atteso la fine delle feste per sparare a zero su quanto fatto dall’amministrazione. Una battaglia a suon di numeri, di effetti sull’economia turistica e di trasparenza nei confronti dei ricconesi "ai quali sono state raccontate delle bugie" dicono in coro Stefano Caldari, Renata Tosi, Laura Galli e Andrea Dionigi Palazzi. "Il Natale ecosostenibile, come l’hanno annunciato, è stata una grande presa in giro. Di ecosostenibile non c’era nulla. Erano in parte di plastica anche le ‘ghirlande’ nei portali in viale Ceccarini, per non parlare dei tappeti che si sono visti in città per rimediare ad errori come il posizionamento del villaggio con le casine. Gli affittuari – rilancia Caldari – erano disperati per la poca gente che andava in quella zona isolata".

Ed eccoci ai numeri, una vera lista della spesa. "L’affidamento a Geat degli allestimenti luminosi in città, il pino al porto, l’albero di luci in piazzale San Martino, ci è costato 590mla euro a cui aggiungere i 370mila circa corrisposti allo studio Festi per la realizzazione degli allestimenti discutibili in viale Ceccarini e per gli spettacoli. Ci sono anche i 10mila euro per la casetta di Babbo Natale, anche se molti non hanno capito dov’era". La lista continua con un gran numero di voci tra cui i concerti tra Santo Stefano e Capodanno, il "musical Permette signora che è costato ai riccionesi 50mila euro, e poi dovevano pagare anche il biglietto", il San Martino d’oro, il Concerto degli auguri, l’evento Din Don Dan "gestito male con venti spettatori di media". C’è poi il Bosco in piazzale Roma, 81mila euro, la comunicazione 80mila, "su cui rileviamo una gran confusione. Hanno distrutto un prodotto e un brand che funzionava, quello che avevamo costruito sul Natale, con messaggi che cambiavano di continuo". E ancora 77mila euro per il trenino musical, il villaggio di Natale è costato 35mila euro ed infine la pista "finto ghiaccio costata 27mila euro anche se poi per andarci si pagavano 8 euro – ribatte Renata Tosi –. Noi in passato non pagavamo per la pista, la faceva il privato scontando solo il suolo pubblico. Questa volta invece non era di ghiaccio, le famiglie preferivano andare altrove, a Misano o Morciano, e per di più ci è costata 27mila euro". Arrivati alle somme, "per anni ci hanno attaccato per quanto spendevamo nel periodo natalizio – ribattono Tosi e Caldari. Nel 2019 abbiamo speso 925mila euro. C’erano ben 166 strutture alberghiere aperte. Quest’anno abbiamo avuto una novantina di alberghi aperti. Abbiamo perso anche molti con la seconda casa mentre il pernottamento per Capodanno è passato da 4-5 notti a 2-3".

Andrea Oliva