Natale in canile: oltre cinquanta adozioni nell’ultimo anno

C’è una famiglia speciale che quest’anno troverà sotto l’albero un regalo unico: una nuova amica a quattro zampe. Si tratta di una American Bully di otto anni e dal pelo grigio affetta da leishmaniosi, che dopo un anno e mezzo trascorso al canile Stefano Cerni di Rimini ha finalmente trovato una casa e delle persone pronte ad adottarla. Entrato nella struttura di San Salvatore ad aprile 2023, l’animale è stato subito circondato dall’affetto degli operatori e volontari del canile, gestito dalla Cooperativa Cento Fiori, che fin dal primo giorno si sono presi cura di lei fino alla bellezza notizia dell’adozione.

Una storia a lieto fine, che si accompagna alle altre testimonianze che costellano il 2024 in canile, raccontando "il grande impegno e la passione che anima il lavoro della squadra dello Stefano Cerni, dove ogni giorno, operatori e volontari si prendono cura degli animali". A parlare sono i numeri. Nel corso dell’anno sono stati recuperati ben 221 cani, molti dei quali smarriti e poi riportati ai loro proprietari. In 115 casi, infatti, questi incontri si sono conclusi con un felice ritorno a casa. Ma per tanti altri, il canile ha rappresentato una nuova opportunità: 52 cani hanno trovato una famiglia attraverso l’adozione. Una statistica che scalda il cuore è quella dei cani più anziani, con più di dieci anni, che hanno costituito una buona parte di queste adozioni. Non mancano però i momenti difficili, come quando 16 cani sono stati accolti per rinuncia di proprietà, un dato che ricorda quanto sia necessario promuovere la responsabilità nella cura degli animali.

Al momento, il canile ospita 51 cani nella struttura di Rimini e altri 17 a Vallecchio. "Questa adozione – dice l’assessora al Benessere degli animali, Francesca Mattei – non è solo un lieto fine, ma un inizio, ed è questa la cosa più bella ed emozionante delle adozioni. Il canile Stefano Cerni, anche questa volta, dimostra la sua assoluta professionalità nel prendersi cura degli amici a quattro zampe".