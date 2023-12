Natale in carrozza: sconti per chi sceglie il treno

A Natale tutti in carrozza con destinazione Riccione. Trenitalia ha messo a disposizione fino a 10 collegamenti Frecce che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Pescara, Bari o Lecce. Per quanto riguarda gli Intercity, saranno disponibili 12 collegamenti giornalieri da Milano, Bologna, Pescara, Lecce e Bari ai quali si aggiungono 2 collegamenti nel weekend (il sabato da Milano e la domenica da Lecce). L’intervento di Trenitalia segue le richieste arrivate dall’utenza prossima a trascorrere un periodo di vacanza in Riviera. L’iniziativa ‘Riccione in treno’ è riservata ai viaggiatori che pernotteranno in uno degli hotel aderenti alla promozione per almeno tre notti, un’occasione per godersi le feste tra eventi dal vivo, concerti e spettacoli unici. Il rimborso del biglietto del treno e l’esenzione della imposta di soggiorno negli alberghi aderenti all’iniziativa sono i principali vantaggi offerti ai turisti che, per le vacanze natalizie, decidono di raggiungere Riccione in treno a bordo dei Frecciarossa e degli Intercity di Trenitalia. Sono previsti sconti alla mostra di Robert Capa. L’offerta per i clienti Frecciarossa, consiste nel biglietto scontato per visitare la mostra fotografica di Robert Capa a cura di Civita Mostre Cultura, una retrospettiva dedicata al grande fotoreporter del ventesimo secolo che con il suo obiettivo ha documentato i maggiori conflitti del Novecento in tutto il mondo, dal 1936 al 1954, anno della sua morte in Indocina causata da una mina antiuomo.

"L’iniziativa ‘Riccione in treno’ abbraccia perfettamente la nostra vocazione all’ospitalità e il nostro amore per l’ambiente – dice la sindaca Daniela Angelini –. Grazie a Trenitalia e all’associazione Albergatori di Riccione, i nostri ospiti potranno godere di un viaggio comodo, veloce e sicuro oltre che dei grandi vantaggi che l’iniziativa ‘Riccione in treno’ riserva loro". Soddisfatto anche Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi. "RiccioneinTreno.it è un successo e come tutti gli anni sosteniamo l’iniziativa. Siamo molto contenti della collaborazione con Trenitalia".